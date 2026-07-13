El futuro que le espera a The Rolling Stones tras su mejor disco en décadas: ¿saldrán de gira?

Tras años de dedicarse a las giras, la era tardía de los Rolling Stones ha estado cruzada por la reactivación de sus lanzamiento discográficos. Así ocurrió en 2023 con Hackney Diamonds, su primer álbum en 18 años, al que le siguió el más reciente, Foreign Tongues.

En estos trabajos, los Stones suenan en una sorprendente buena forma. La crítica ha celebrado estos discos. “Para su edad es notable, y junto con Hackney Diamonds, es sin duda su mejor material en décadas", detalló The Guardian.

Por lo mismo, se abre la inevitable duda sobre la continuidad de los Stones. Los músicos ya son unos veteranos; Mick Jagger ya tiene 82 años, bien llevados, la misma edad de Keith Richards, mientras que Ronnie Wood -quien ya ha superado al cáncer en dos ocasiones- es el más “joven” con 79. Por ello, es que cada lanzamiento ya entra en límite de ser considerado su última publicación.

The Rolling Stones

En charla con People, el cantante no evadió el bulto y abordó la chance de que esta sea el disco del adiós. “Siempre se puede pensar eso. No digo que lo sea, pero yo creía que Hackney Diamonds probablemente sería nuestro último disco”.

No obstante, hay un detalle llamativo en Foreign Tongues; al igual que su antecesor termina con una versión, en este caso, Beautiful Delilah de Chuck Berry, uno de los héroes del grupo. El primer disco de los Stones, arrancaba precisamente con una versión de Berry, Route 66, es decir, de alguna forma podía leerse como un cierre que hacía un guiño a sus orígenes, pero según Richards ese detalle no dice mucho más.

“No diría que fue intencional”, dijo a The Guardian, aunque sí reconoce que a su edad, ya con bisnietos, está mirando más al pasado. “Quiero decir, de repente te das cuenta y piensas: ¡Dios mío, tengo 82 años! Es mucho tiempo para mirar atrás. Pero es fascinante, sobre todo ahora que tenemos bisnietos. De repente te ofrecen otro espejo para ver de dónde vienes. No sé: ¿se llama madurar o algo así?“.

Pero las pistas que han desplegado los músicos apuntan a que desean mantenerse tocando mientras puedan. Consultado por NME, Jagger aseguró que el plan es seguir lanzando material. “Sí, podría ser un trío [de discos]… De todas formas, ya he empezado a escribir canciones. Aunque podrían ser para otros artistas".

“¿Sigue siendo emocionante?”, reflexionó Richards consultado por Uncut. “Sí, lo será hasta que algo dentro de mí diga: ‘Se acabó’. Me encanta trabajar con los chicos. O sea, ¿qué voy a hacer? Dios mío. Es necesario para mí, a punta de pistola si hace falta, mantener a la banda unida. ‘¡Tú tocarás la batería!’. Yo hago mi parte, pero es un regalo increíble de todos los demás. No esperaba esto a cambio.”

Por su lado, el siempre optimista Ronnie Wood se mostró abierto a que los Stones sigan rodando. “Definitivamente, no nos falta creatividad -dijo a El País-. Y eso es lo que nos da el entusiasmo para seguir adelante: siempre buscamos alcanzar metas más ambiciosas y superarnos constantemente».

Como sea, el impulso de Jagger resultó clave para seguir adelante. “Mick ha estado muy prolífico últimamente”, comentó Keith Richards a The Guardian. “Y esa es una de las razones por las que este álbum ha salido tan rápido, porque no para ni un segundo. Y el impulso de Hackney Diamonds fue tal que básicamente estamos continuando con la misma fórmula. Simplemente dejé que fluyera; teníamos material de sobra si queríamos seguir adelante, así que Mick y yo nos miramos con la típica ironía y dijimos: ‘Sí, sigamos adelante’”.

¿No más giras?

Si la continuidad de los Stones en el estudio tiene algún asidero, el terreno de las giras ya es algo más fangoso. La edad de los músicos entra a pesar en la discusión. Keith Richards es precisamente es el que se ha mostrado más distante con la idea de una gira al viejo estilo y abrió una ventana para una eventual residencia.

“No sé si las giras son posibles”, le comentó a Uncut. “Los viajes son agotadores. Pero sí veo la posibilidad de que hagamos una residencia en algún lugar. Donde sea, Londres, Nueva York, París, cualquier sitio. ¡Tocaré en Roma! Pero no veo por qué no podrían organizar algunos conciertos en un nuevo formato”.

Para este año no hay conciertos programados de los Stones debido a los problemas de Richards con la artritis y todo apunta que volverían a la carretera el próximo año. “Keith no podía comprometerse, y no se sentía muy bien con las giras y todo eso (...) No creo que haya conciertos este año, pero espero poder hacer algunos el año que viene para los Stones”, comentó Jagger a NME.

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Cuando se le preguntó por la idea de una residencia, el cantante apuntó a un modelo en concreto. “Me refiero más bien a que Harry Styles dé [varios conciertos] en Ámsterdam y Londres. Pero sigue de gira; no se queda en un solo lugar. Pero esperamos tener fechas para conciertos el año que viene".

Pero en otras entrevistas, Jagger ha sido más crítico con la idea de una residencia. Consultado por la idea por La Nación, de Argentina, señaló: “Soy muy ambivalente sobre las residencias personalmente porque se vuelve muy caro para la gente ir”, aunque admitió que en este momento de sus vidas “podría ser más cómodo. Es mejor que nada (...) me siento muy cómodo moviéndome. Me gusta ir a distintos lugares”.

Por su lado, consultado por El País, Ronnie Wood también se mostró entusiasmado con la posibilidad de salir de gira en 2027, aunque no se refirió a la chance de hacer residencias. “Hay esperanza de que suceda el año que viene. Ojalá. Vi a Mick [Jagger] hace un rato y me dijo: ‘Vamos, toquemos, queremos tocar’. Así que tenemos entusiasmo”.