A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

Durante la madrugada de este lunes fue dado a conocer el fallecimiento del actor Sam Neill a los 78 años de edad.

El actor de origen neozelandés es recordado por su interpretación del Dr. Alant Grant en el filme de Steven Spielberg, Jurassic Park.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en donde sostuvieron que “con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”.

“La pérdida fue repentina e inesperada”, añadieron. Cabe recordar que en marzo de 2023, Neill reveló que había sido diagnosticado con cáncer, sin embargo en abril de este años anunció que estaba libre de la enfermedad.

A lo largo de su carrera, el actor participó en más de 150 producciones.