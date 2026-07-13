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    Barómetro Unab: economía chilena se deteriora por segundo mes consecutivo, pero modera su caída

    “Hoy el panorama es más heterogéneo: algunos indicadores ya muestran señales de estabilización y la economía se mantiene en terreno positivo. Es un avance alentador, aunque el desafío será que se consolide en el tiempo”, afirmaron desde el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    ¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

    La economía chilena experimentó en junio un nuevo retroceso de acuerdo al Barómetro de la Economía del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. El documento menciona que si bien se mantuvo una tendencia de menor dinamismo, la caída de los indicadores fue más acotada que en mayo.

    Francisca Adasme, investigadora del Instituto Unab de Políticas Públicas, comenta que “lo relevante de junio no es que la economía haya dejado de retroceder, sino que el deterioro que veníamos arrastrando desde mayo comienza a perder fuerza. Hoy el panorama es más heterogéneo: algunos indicadores ya muestran señales de estabilización y la economía se mantiene en terreno positivo. Es un avance alentador, aunque el desafío será que se consolide en el tiempo. Lo que ocurra en la segunda mitad del año dependerá de si estas mejoras logran extenderse al mercado laboral y a los hogares”.

    El Índice Económico IPP Unab pondera el desempeño de 24 variables económicas, posicionándolas en 6 categorías: “bien y mejorando”, “bien pero empeorando”, “bien y sin cambios”, “mal pero mejorando”, “mal y empeorando” y “mal y sin cambios”. El índice durante junio se mantuvo en el cuadrante “bien, pero empeorando”.

    Durante el periodo el 58% de las variabes se posicionaron en alguna de las 3 categorías positivas, versus un 42% en las categorías negativas. A su vez, la proporción de variables que se encuentran “empeorando” disminuye desde 58% a 38%, lo que sugiere una pérdida de intensidad en comparación a lo visto en mayo.

    Más en detalle se observa que el 16,7% de las variables se concentra en “bien y mejorando”: la inflación, los deudores morosos, las exportaciones y el Ipsa. En “bien, pero empeorando” se encuentran 3 variables: las remuneraciones reales, la incertidumbre económica y la tasa de informalidad. En “bien y sin cambios” se encuentran 7 variables: la deuda neta del gobierno, la tasa de crédito hipotecario, el precio del cobre, la participación laboral, el saldo en cuentas corrientes y depósitos a plazo, el riesgo país y la participación laboral femenina.

    En “mal pero mejorando” sólo se posicionó una variable, correspondiente a la inversión extranjera directa. “Mal y sin cambios” reúne 3 variables: la confianza de los consumidores, la creación de empleos y la tasa de ocupación. Por último, “mal y empeorando” agrupa 6 variables: el desempleo, el Imacec, la confianza empresarial, el dólar, la tasa promedio de crédito de consumo y el Índice de Avisos Laborales en Internet.

    Subíndices

    El subíndice de expectativas registró una nueva disminución en junio, pasando de 34,9 a 30,2 puntos, pero se mantiene en el cuadrante “bien, pero empeorando”. Al interior de este subíndice se registraron tres cambios de cuadrante: uno positivo, uno negativo y uno neutral.

    El cambio positivo corresponde al Ipsa que pasó de “bien, pero empeorando” a “bien y mejornado”. El movimiento negativo fue la confianza empresarial que transitó de “bien, pero empeorando” a “mal y empeorando”. El tercer cambio corresponde a la confianza de los consumidores que a principios de mes se encontraba en “mal y empeorando” y finalizó junio en “mal y sin cambios”.

    El subíndice de macroeconomía también mostró una caída pasando de 8,3 a 5,7 puntos, aunque manteniéndose en el cuadrante “bien, pero empeorando”. Al interior del subíndice se produjeron cuatro cambios de cuadrante, dos negativos y dos positivos, “lo que refleja un balance interno más equilibrado pese a la contracción del puntaje agregado”, sostiene el informe de la Unab.

    Entre los dos cambios positivos se encuentran las exportaciones, pasando de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”, y la inversión extranjera directa que pasó de “mal y empeorando” hacia “mal, pero mejorando”. Entre los negativos están el tipo de cambio y el Imacec que pasaron de “mal, pero mejornado” a “mal y empeornado”.

    Finalmente, el subíndice de situación de los consumidores registró una caída intermensual, pasando desde 17,3 a 11,5 puntos, manteniéndose en el cuadrante “Bien, pero empeorando”. Este fue la subcategoría con mayor número de cambios, con 8 movimientos: dos positivos, dos negativos y cuatro neutrales.

    El primer cambio positivo, y uno de los más relevantes del período, corresponde a la inflación, que transitó desde “Bien, pero empeorando” hacia “bien y mejorando”. Los deudores morosos siguieron la misma trayectoria. En los movimientos negativos está la tasa promedio de crédito de consumo, que transitó desde “bien, pero empeorando” hacia “mal y empeorando”, y la tasa de informalidad que pasó de “bien y sin cambios” a “bien, pero empeorando”.

    “Entre los factores de carácter neutral, sobresale la estabilización de ciertos indicadores del mercado laboral, tras varios meses de deterioro”, destaca la Unab. La creación de empleos y la tasa de ocupación pasaron desde “mal y empeorando” hacia “mal y sin cambios”. Por otro lado, la tasa de crédito hipotecario y los depósitos a palzo transitaron de “bien y mejorando” hacia “bien y sin cambios”.

    Más sobre:Barómetro UnabEconomíaExpectivativasMacroeconomíaConsumidores

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