Canciller Pérez Mackenna: “Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de la relación histórica con Estados Unidos”

El ministro de relaciones exteriores Francisco Pérez Mackenna destacó la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, valorando el comercio que se tiene con la potencia y apuntando que los comentarios del gobierno anterior en materia de política exterior alejaron a Chile de la relación tradicional con Washington.

“En el gobierno anterior nos habíamos alejado de lo que había sido tradicionalmente la política de Estado, y había tensiones con Estados Unidos. Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando un poco de la relación histórica que siempre hemos tenido con Estados Unidos”, declaró el canciller en el marco de la reunión con Rubio, que fue, según la autoridad, “una reunión estupenda, muy buena y franca”.

“Tocamos todos los temas: seguridad, crecimiento económico y el plan que tenemos nosotros de promover a Chile en el extranjero con la idea de Choose Chile (elige Chile), y la verdad que le gustó, lo encontró súper creativo”, apuntó el canciller en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

En cuanto a las potencias mundiales, Estados Unidos y China, Pérez Mackenna señaló que “son complementarias más que competencia”.

Con ello, indicó que EE.UU es el principal socio de Chile. “Estados Unidos es segundo en materia de comercio exterior, pero también es segundo en materia de inversión aquí en nuestro país. Es primero en intercambio de servicios, y primero como proveedor de tecnología. Entonces, cuando uno suma todo y lo analiza en su completitud, se da cuenta que Estados Unidos es probablemente, desde el punto de vista estratégico, el principal socio nuestro”.

Aunque no le restó importancia al peso de China. “Eso no significa que China no sea un tremendo socio nuestro, y tampoco que no tengamos que buscar otras alternativas, como por ejemplo lo que hemos hecho con la India”, precisó, añadiendo que “nosotros los necesitamos a todos, somos país chico, tenemos comercio exterior con todo el planeta”.

En materia de aranceles, Pérez Mackenna planteó que están negociando con Estados Unidos, y que tienen que discutir mucho al respecto. “Estamos preocupados de conseguir las mejores condiciones para nuestros exportadores, no lo estamos haciendo solos. Cuando estuvimos en Estados Unidos ahora, nos juntamos con una delegación de exportadores que estaban allá justamente para hacer sus planteamientos y se está negociando. Lo estamos haciendo juntos”.

La autoridad descartó conversaciones con Rubio sobre el polémico cable submarino entre China y Chile.