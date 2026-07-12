Tailandia: al menos 27 muertos deja incendio en un bar de Bangkok

Al menos 27 personas murieron luego de que un incendio afectara durante la madrugada de este lunes (tarde del domingo en Chile) a un bar en Bangkok, capital de Tailandia, según informaron autoridades y medios locales.

El fuego se desató poco después de la medianoche en el pub Na Ladprao, ubicado en el norte de la ciudad. Equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron a clientes intentando escapar por la entrada principal, mientras el recinto era consumido por las llamas.

De acuerdo con Associated Press, varios cuerpos fueron hallados en los baños ubicados hacia la parte posterior del local, donde algunas víctimas habrían quedado atrapadas durante la emergencia. Los bomberos lograron controlar el incendio en cerca de 30 minutos.

Al menos 27 muertos deja incendio en un bar de Bangkok. Bomberos referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, llegó hasta el sitio del suceso y confirmó que 27 personas fallecieron, mientras que varios heridos fueron trasladados a centros asistenciales. La autoridad recalcó que el origen del fuego aún está siendo investigado.

Según los primeros antecedentes recogidos por AP, el incendio podría haberse iniciado cerca de un disyuntor eléctrico próximo al escenario, luego de que un músico advirtiera un problema antes de que se produjera una explosión y el humo se propagara rápidamente por el recinto. Esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

El bar afectado, identificado también por medios locales como Rong Beer Na Lat Phra, es señalado como uno de los locales populares de la zona de Chatuchak, en Bangkok.

La tragedia vuelve a poner bajo atención la seguridad en locales nocturnos de Tailandia. En 2022, un incendio en un pub del país dejó 14 muertos inicialmente, mientras que en 2009 el incendio del club Santika, en Bangkok, provocó 66 fallecidos.