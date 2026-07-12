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    Federación Francesa de Fútbol responde a los polémicos dichos del expresidente Mariano Rajoy: “Tufo de racismo intolerable”

    A través de un comunicado del timonel Philippe Diallo, el ente cargó contra las declaraciones del exmandatario español, que indicaban que la selección gala no tenía jugadores originarios del país.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    En la Federación Francesa de Fútbol respondieron a los polémicos dichos del expresidente Mariano Rajoy en la previa de las semifinales del Mundial ante España.

    La antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se llena de cuestionamientos. Esta situación se da a partir de los polémicos dichos del expresidente Mariano Rajoy contra la selección gala, que indicaban que dicho equipo no tenía ningún jugador originario del país.

    “La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, aseguró el exmandatario español, en una columna de opinión publicada por el medio El Debate.

    Aquella opinión rápidamente trajo coletazos, sobre todo en la interna de los actuales subcampeones en Qatar 2022. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, condenó los dichos a través de un potente comunicado en sus redes sociales. “Las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable. Es el detestable clima que genera tales hedores”, afirmó.

    En Francia se defienden tras los dichos del expresidente Mariano Rajoy. Foto: selección de Francia en X.

    En ese marco, el dirigente de la FFF defendió la identidad de los jugadores de Les Bleus y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad: “Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, comentó.

    La defensa de Diallo se da en la misma sintonía que los dichos de Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia. “Son absolutamente inaceptables. No refleja en absoluto lo que es Francia. Un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar. Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República”, indicó.

    Incluso, desde España también rechazaron las palabras de Rajoy y se cuadraron con los galos. “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja.No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, aseguró Pedro Sánchez, actual presidente del país ibérico, en su cuenta de X.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Selección de FranciaSelección de EspañaPhilippe DialloMariano RajoyFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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