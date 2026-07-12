“Un altísimo nivel, pero sin franceses”: la polémica frase de expresidente de España que provocó indignación en Francia

España y Francia definirán a uno de los finalistas del Mundial. A pocos días del crucial partido, el expresidente español Mariano Rajoy escribió un polémico artículo que desató la indignación en territorio galo.

“La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, aseguró el exmandatario, en una columna de opinión publicada por el medio El Debate.

Los dichos de Rajoy provocaron múltiples cuestionamientos, principalmente en Francia. Generó un rechazo transversal en todo el espectro político.

Laurent Nuñez, ministro del Interior, calificó las declaraciones como “absolutamente inaceptables”. “No refleja en absoluto lo que es Francia. Un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar”, indicó.

“Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República”, añadió.

Los cuestionamientos fueron amplios. Por ejemplo, la ministra francesa Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, fue crítica: “Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio”, aseguró.

En tanto, la ministra de Ultramar Naima Moutchou se mantuvo en la misma línea y le pidió intromisión a la Federación Francesa de Fútbol (FFF): “Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”, sostuvo.

También recordaron a la controversia protagonizada por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó declaraciones racistas contra Kylian Mbappé: “Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España. No pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia”, aseguró Fabien Roussell, líder del partido comunista francés.

Los cuestionamientos en España

Rajoy también provocó reacciones en España. El presidente Pedro Sánchez le respondió a su predecesor: “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, aseguró el mandatario hispano en su cuetna de X.

Por otro lado, la propia embajada de Francia en Madrid intervino para cuestionar las palabras de Rajoy: “Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también”, precisó el organismo.