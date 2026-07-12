SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Un altísimo nivel, pero sin franceses”: la polémica frase de expresidente de España que provocó indignación en Francia

    Mariano Rajoy realizó unas controversiales declaraciones que desataron múltiples cuestionamientos en la política gala. También fueron criticados en territorio hispano, incluso por el mandatario Pedro Sánchez, su predecesor.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El plantel de Francia festeja tras avanzar a semifinales del Mundial. Foto: Xinhua/Lui Siu Wai.

    España y Francia definirán a uno de los finalistas del Mundial. A pocos días del crucial partido, el expresidente español Mariano Rajoy escribió un polémico artículo que desató la indignación en territorio galo.

    “La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, aseguró el exmandatario, en una columna de opinión publicada por el medio El Debate.

    Los dichos de Rajoy provocaron múltiples cuestionamientos, principalmente en Francia. Generó un rechazo transversal en todo el espectro político.

    Laurent Nuñez, ministro del Interior, calificó las declaraciones como “absolutamente inaceptables”. “No refleja en absoluto lo que es Francia. Un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar”, indicó.

    “Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República”, añadió.

    Los cuestionamientos fueron amplios. Por ejemplo, la ministra francesa Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, fue crítica: “Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio”, aseguró.

    En tanto, la ministra de Ultramar Naima Moutchou se mantuvo en la misma línea y le pidió intromisión a la Federación Francesa de Fútbol (FFF): “Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”, sostuvo.

    También recordaron a la controversia protagonizada por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó declaraciones racistas contra Kylian Mbappé: “Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España. No pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia”, aseguró Fabien Roussell, líder del partido comunista francés.

    Los cuestionamientos en España

    Rajoy también provocó reacciones en España. El presidente Pedro Sánchez le respondió a su predecesor: “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, aseguró el mandatario hispano en su cuetna de X.

    Por otro lado, la propia embajada de Francia en Madrid intervino para cuestionar las palabras de Rajoy: “Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también”, precisó el organismo.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de FranciaSelección de EspañaFranciaEspañaMariano RajoyPedro Sánchez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

    Biministro Mas proyecta 50 mil empleos antes de octubre y refuerza subsidio de contratación para mujeres

    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    Gobierno de Kast descarta conversaciones con Washington sobre candidatura de Bachelet a la ONU: “No ha sido tema”

    Codelco se desiste de recurso contra Contraloría tras publicación de nueva resolución en el Diario Oficial

    Lo más leído

    1.
    La fuerte acusación de figura suiza por el arbitraje ante Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”

    La fuerte acusación de figura suiza por el arbitraje ante Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”

    2.
    “Háblame bien”: el tenso cruce entre Lionel Messi y el árbitro del triunfo de Argentina sobre Suiza

    “Háblame bien”: el tenso cruce entre Lionel Messi y el árbitro del triunfo de Argentina sobre Suiza

    3.
    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    4.
    DT de Suiza estalla por la expulsión ante Argentina: “Fuimos castigados por una regla que es completamente inaceptable”

    DT de Suiza estalla por la expulsión ante Argentina: “Fuimos castigados por una regla que es completamente inaceptable”

    5.
    La franqueza de Scaloni tras triunfo de Argentina sobre Suiza: “La suerte estuvo de nuestro lado, esa es la realidad”

    La franqueza de Scaloni tras triunfo de Argentina sobre Suiza: “La suerte estuvo de nuestro lado, esa es la realidad”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: Línea 5 reporta servicio parcial

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: Línea 5 reporta servicio parcial

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”
    Chile

    Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega a 32% y marca su nivel más bajo desde el inicio del gobierno

    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    ¿Otra burbuja puntocom? Los que ya vivieron esta película opinan sobre la IA
    Negocios

    ¿Otra burbuja puntocom? Los que ya vivieron esta película opinan sobre la IA

    Biministro Mas proyecta 50 mil empleos antes de octubre y refuerza subsidio de contratación para mujeres

    Codelco se desiste de recurso contra Contraloría tras publicación de nueva resolución en el Diario Oficial

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro
    Tendencias

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    “Un altísimo nivel, pero sin franceses”: la polémica frase de expresidente de España que provocó indignación en Francia
    El Deportivo

    “Un altísimo nivel, pero sin franceses”: la polémica frase de expresidente de España que provocó indignación en Francia

    “Siento que nos robaron hoy”: la potente reacción del padre de Erling Haaland por el arbitraje en la derrota de Noruega

    La fuerte acusación de figura suiza por el arbitraje ante Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso
    Tecnología

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    “El tráfico está fluyendo”: Estados Unidos descartó un cierre en el Estrecho de Ormuz
    Mundo

    “El tráfico está fluyendo”: Estados Unidos descartó un cierre en el Estrecho de Ormuz

    Zelenski anuncia la salida de la primera ministra ucraniana en una reestructuración de su gobierno

    Nuevos ataques israelíes en Gaza dejan al menos seis muertos: una niña de ocho años entre las víctimas

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo