Nuevos ataques israelíes en Gaza dejan al menos seis muertos: una niña de ocho años entre las víctimas

Una niña de ocho años y otras cinco personas murieron este domingo en distintos ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, de acuerdo con información entregada por hospitales del enclave palestino.

A primera hora de la tarde, varios bombardeos consecutivos con drones impactaron en el barrio occidental de Sabra, en la ciudad de Gaza, al norte del territorio. Según los hospitales Shifa y Quds, al menos cuatro personas murieron en ese ataque y otras nueve resultaron heridas.

La Media Luna Roja Palestina informó que los drones estaban dirigidos contra un taller mecánico ubicado en la capital gazatí.

Nuevos ataques israelíes en Gaza dejan al menos seis muertos: una niña de ocho años entre las víctimas

Durante la misma jornada, una niña de ocho años falleció por las heridas que recibió durante la mañana por disparos del Ejército israelí en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda, ubicado al este de Bureij, en el centro de Gaza.

El campamento se encuentra cerca de posiciones donde continúan desplegadas tropas israelíes, en una zona delimitada por la llamada “línea amarilla”. Según fuentes locales, el perímetro posterior a esa demarcación registra tiroteos diarios.

El Ejército israelí no se había pronunciado sobre ese hecho.

Fuentes locales describieron el ataque como “fuego automático”, en referencia al uso de armas ubicadas en torretas dentro del perímetro controlado por Israel. En consultas previas, el Ejército israelí ha negado el uso de ese tipo de armamento.

Balance de víctimas

El registro de este domingo, elaborado por periodistas gazatíes con base en información de las morgues, sumó una sexta persona fallecida en el sur del enclave, aunque no se entregaron más antecedentes sobre ese caso.

Además, la agencia oficial palestina Wafa informó de la muerte de Mahmud Musleh —activista del Movimiento de Resistencia Islámica—, quien sucumbió a las heridas sufridas en un ataque israelí contra Bureij ocurrido dos días antes.

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Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cerca de 21.300 niños han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el inicio de la ofensiva, en octubre de 2023.

El total de fallecidos en Gaza supera los 73.200 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó su ofensiva tras la incursión de milicianos del enclave en su territorio, que dejó 1.200 personas muertas y 251 secuestradas.