Irán ataca bases estadounidenses en Omán, Jordania y Qatar en medio de tensión creciente con EE.UU.

El ejército y la Guardia Revolucionaria de Irán llevó a cabo este domingo nuevos ataques con misiles y drones en países de Medio Oriente, entre ellos Jordania, Qatar, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

A horas de que las autoridades iraníes cerraran nuevamente el estrecho de Ormuz, la Guardia Revolucionaria iraní señaló, a través de un comunicado que atacó “con varios misiles balísticos” infraestructura e instalaciones militares clave en la base aérea estadounidense Príncipe Hassan, ubicada en Jordania.

Según la agencia Tasnim, la ofensiva causó la “destrucción” del centro de mando y control del país americano y de los hangares de drones MQ9.

El comunicado indicó que el ataque ocurrió tras el anuncio de una ofensiva de parte de Estados Unidos a Teherán. En concreto, las autoridades iraníes indicaron que Washington estaba “imponiendo su voluntad al gobierno del Reino de Omán”, voluntad que provocó “que varias embarcaciones crearan una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, lo cual fue detenido por la contundente respuesta de la Armada”.

En esa misma línea, la Guardia Revolucionaria informó, además, de ataques en Qatar con misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid, cuyos centro de mantenimiento y reparación de aviones de combate y centro de mando fueron destruidos.

Asimismo, el Ejército de Irán también ejecutó una ofensiva con “drones destructivos” contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait. Además, atacó contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.

En otra reiterada ofensiva con drones, Irán atacó el sistema de comunicaciones y la estación de radar del ejército estadounidense en Bahréin.

La agencia estatal de noticias de Qatar comunicó previamente que sus fuerzas armadas habían repelido un ataque con misiles, sin confirmar la procedencia, mientras el Ministerio del Interior de Bahréin pidió a sus ciudadanos evacuar a un lugar seguro tras la ofensiva.

En concreto, la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que su ofensiva se debe al “ataque aéreo contra varias bases costeras y antenas de telecomunicaciones en la costa sur” de Irán de parte del país americano.

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán surgieron tras las reiteradas discrepancias de interpretación del memorándum de entendimiento que regulaba hasta ahora el alto al fuego entre ambos países, cuyo objetivo fue poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio recientemente por terminado el acuerdo, tras la reanudación de bombardeos en Oriente Medio.

A casi un mes del memorándum, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) había informado previamente del inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán como respuesta al bombardeo de Teherán contra un portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por Ormuz, con un tripulante desaparecido.