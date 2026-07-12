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    Muere a los 71 años el senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Donald Trump

    El legislador por Carolina del Sur falleció tras una enfermedad repentina, según informó su oficina.

    Por 
    Roberto Martínez
    El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció la noche del sábado a los 71 años J. Scott Applewhite

    El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció la noche del sábado a los 71 años producto de una enfermedad repentina, según informó su oficina en un comunicado difundido durante la madrugada de este domingo.

    En la noche del sábado 11 de julio, el senador de Estados Unidos Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad”, señaló la declaración oficial, que además indicó que la familia del legislador agradeció las muestras de apoyo y solicitó privacidad durante este difícil momento.

    La muerte de Graham generó un fuerte impacto en Washington y al interior del Partido Republicano. El político representó al estado de Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y se alzó como una de las figuras más influyentes del sector conservador estadounidense.

    Antes de llegar al Senado, Graham desarrolló una carrera militar como coronel de reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se especializó como abogado militar.

    En política exterior fue reconocido por sus posiciones de línea dura, respaldando la invasión de Irak y promoviendo durante años una postura más agresiva frente a Irán.

    En las últimas semanas se había convertido en uno de los más firmes defensores de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump en el actual conflicto con la República Islámica.

    Su relación con Trump experimentó un giro significativo durante la última década. En las primarias republicanas de 2016 fue uno de los críticos más severos del entonces candidato presidencial e incluso compitió por la nominación de su partido.

    Sin embargo, tras el triunfo electoral de Trump, ambos estrecharon vínculos y Graham pasó a convertirse en uno de sus principales aliados en el Capitolio, respaldando gran parte de su agenda legislativa y de política exterior.

    Hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes sobre la enfermedad que provocó su fallecimiento ni detalles sobre las ceremonias fúnebres.

    Más sobre:EE.UU.Lindsey GrahamDonald TrumpCarolina del SurPartido RepublicanoMundo

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