Armada emite aviso de marejadas entre el Golfo de Penas y Los Vilos por paso de sistema frontal

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió este sábado un nuevo aviso de marejadas que afectará al litoral comprendido entre el Golfo de Penas y Los Vilos, además del archipiélago Juan Fernández, debido al paso de un sistema frontal en el centro-sur del país.

De acuerdo con el aviso meteorológico N°31/2026, el evento estará marcado por oleaje proveniente del oeste y suroeste y se desarrollará entre el lunes 13 y el martes 14 de julio.

Según el informe, las marejadas comenzarán durante la mañana del lunes en el archipiélago Juan Fernández y en el tramo comprendido entre el Golfo de Penas y Constitución.

En tanto, entre Constitución y Los Vilos el fenómeno se iniciará durante la tarde de esa misma jornada. En todos los sectores, las condiciones se extenderán hasta el martes 14 de julio.

La Armada precisó que los períodos de mayor intensidad coincidirán con los horarios de pleamar. En Juan Fernández se esperan entre las 09.00 y 11.00 horas, y entre las 21.00 y 23.00 horas.

Entre el Golfo de Penas y Constitución, el mayor impacto se proyecta entre las 10.00 y 12.00 horas, además del tramo comprendido entre las 22.00 y las 00.00 horas.

Por su parte, desde Constitución hasta Los Vilos, las marejadas alcanzarán su máxima intensidad entre las 09.00 y 11.00 horas, y nuevamente entre las 21.00 y 23.00 horas.

Al respecto, la autoridad marítima llamó a la población a actuar con prudencia y respetar las normas de seguridad vigentes. En particular, recomendó evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar mientras se mantenga el evento y abstenerse de realizar actividades náuticas y deportivas sin la autorización correspondiente.

El organismo indicó además que la información será actualizada a través de la red de radioestaciones marítimas costeras y de los canales oficiales de la Armada, mientras se mantenga vigente el aviso de marejadas.