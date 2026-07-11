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    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Las precipitaciones comenzarían durante el lunes y se mantendrían durante varios días en la zona sur. En Aysén y Magallanes también se esperan bajas temperaturas, nieve y neviscas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    La próxima semana estará marcada por lluvias y chubascos en distintas regiones del sur del país, con precipitaciones previstas entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio, principalmente entre Biobío y Los Lagos. En las zonas más australes, además, se esperan bajas temperaturas, nieve y neviscas.

    Región del Biobío

    En Concepción, el pronóstico anticipa nubosidad y chubascos durante la tarde del lunes, mientras que el martes se espera cielo nublado con posibilidad de lluvia.

    La jornada más intensa sería el miércoles, con lluvias copiosas y viento, condición que podría extenderse parcialmente hacia el jueves y viernes.

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Región de La Araucanía

    En Temuco, las precipitaciones comenzarían durante la tarde del lunes. Para el martes y miércoles se pronostican jornadas lluviosas.

    El jueves podrían registrarse chubascos durante la mañana, mientras que el viernes se mantiene la posibilidad de lluvia, acompañada de brisa.

    Se espera que entre la mañana del martes y miércoles se registren entre 40 y 70 mm de precipitaciones en la cordillera de la costa y precordillera; entre 30 y 500 mm en el valle y entre 30 y 60 mm en cordillera, además de entre 5 y 15 cm de nieve en esta misma zona.

    Región de Los Ríos

    En Valdivia, se prevén chubascos fuertes durante la mañana del lunes.

    El pronóstico también considera posibilidades de lluvia para el martes, precipitaciones durante la tarde del miércoles, nuevas lluvias durante la mañana del jueves y períodos de lluvia hacia la tarde del viernes.

    De acuerdo a lo anticipado por la DMC, para el martes se esperan entre 40 y 70 m de precipitaciones en precordillera y cordillera. No obstante, también se aguarda la caída de hasta 8 cm de nieve.

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Región de Los Lagos

    En Puerto Montt, la próxima semana se mantendría inestable, con algo de lluvia el lunes y posibilidad de precipitaciones el miércoles.

    Las lluvias más claras se registrarían durante el jueves y viernes, jornadas en que también se esperan bajas temperaturas, con mínimas cercanas a los 2 grados.

    Región de Aysén

    En Coyhaique, el pronóstico contempla algo de lluvia durante la tarde del lunes y precipitaciones intermitentes el miércoles.

    Hacia el jueves y viernes podrían registrarse chubascos de nieve o nevadas, con temperaturas mínimas bajo cero.

    Región de Magallanes

    En Punta Arenas, el panorama estaría marcado por frío, nieve y neviscas.

    Para el lunes se espera algo de nieve o nevisca, mientras que el miércoles podrían registrarse nevadas húmedas intermitentes, con acumulación de entre 2 y 4 centímetros. El viernes también se prevén nevadas leves durante la tarde.

    Sin embargo, entre la noche del domingo y del lunes, la DMC anticipó una serie de montos de posibles precipitaciones. De hecho, en la cordillera austral norte se esperan entre 20 y 40 mm; en la cordillera austral sur de 15 a 28 mm; en la zona insular norte, entre 23 y 40 mm; en la pampa patagónica norte de 16 a 28 mm; y en la pampa patagónica sur entre 6 y 28 mm.

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos JAVIER SALVO/ATON CHILE
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