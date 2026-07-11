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    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania

    El demócrata Ro Khanna aseguró que su delegación fue bloqueada por colonos con fusiles M4 durante una visita a una aldea palestina. El Ejército israelí afirmó que tropas y policías dispersaron a los civiles y permitieron que los vehículos continuaran su trayecto.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania. En la imagen, Ro Khanna, congresista retenido.

    El congresista demócrata estadounidense Ro Khanna denunció que fue retenido por colonos israelíes armados con fusiles de fabricación estadounidense durante una visita a Cisjordania ocupada.

    Según relató el parlamentario a Reuters, el hecho ocurrió mientras su grupo recorría una zona del sur de Cisjordania afectada por ataques de colonos. Khanna afirmó que la van en la que se trasladaba fue rodeada por colonos que portaban fusiles M4.

    “Llegan estos matones con ametralladoras, M4, una ametralladora fabricada en Estados Unidos, y nos detienen. Bloquean la carretera”, señaló el legislador.

    De acuerdo con Cameron Kasky, asesor de Khanna e integrante de la delegación, el grupo permaneció retenido por más de una hora y debió pedir ayuda a la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Posteriormente, un grupo de agentes que parecían ser policías intervino y permitió su liberación.

    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania. En la imagen, ciudad de Jerusalén.

    El Ejército israelí, por su parte, sostuvo que tropas y policías acudieron al lugar tras recibir un reporte de colonos bloqueando vehículos cerca de Khirbet Zanuta, una pequeña aldea palestina cuyos residentes fueron desplazados tras ataques de colonos posteriores a los atentados de Hamás de 2023 contra Israel.

    “Tras su llegada, las tropas dispersaron a los civiles israelíes y permitieron que los vehículos continuaran su camino”, indicó el Ejército israelí.

    Khanna, representante de California en la Cámara de Representantes, realizó una visita de tres días a Cisjordania con una agenda organizada por palestinos. El parlamentario afirmó que el viaje buscaba observar directamente el impacto de la ocupación israelí.

    El episodio ocurre en medio de crecientes divisiones dentro del Partido Demócrata respecto al apoyo de Estados Unidos a Israel. Reuters consignó que más congresistas demócratas han presionado para recortar la ayuda militar anual a Israel, que asciende a US$3.800 millones.

    Congresista estadounidense denuncia que fue retenido por colonos israelíes armados en Cisjordania
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