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    Linda Noskova supera a Karolina Muchova y se queda con la final checa para ganar su primer título de Wimbledon

    La tenista de 21 años consiguió una inédita corona de Grand Slam en La Catedral. Se impuso ante su compatriota por 6-2, 5-7 y 6-3.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Linda Noskova se coronó con su primer título de Wimbledon (Photo by Stephen Chung/Xinhua). Stephen Chung

    Linda Noskova (12° del ranking WTA) tocó el cielo en Wimbledon. La tenista checa consiguió su primer título Grand Slam en La Catedral. Venció a su compatriota Karolina Muchova (9°), por 6-2, 5-7 y 6-3.

    Ambas tenistas llegaron al All England Club con la ilusión de coronarse con el primer Grand Slam de su carrera.

    Se trató de la primera final de un major para Noskova, que con 21 años se instaló en el último partido del torneo como la más joven desde 2011, cuando lo hizo la también checa Petra Kvitova, con la misma edad.

    En tanto, fue la segunda oportunidad para Muchova, que perdió la definición de Roland Garros ante Iga Swiatek. Ahora, una vez más se quedó a las puertas de la gloria ante su compatriota.

    Precisamente, el país de centroeuropeo ha tenido una gran representación en la historia del tenis, especialmente en Wimbledon. Automáticamente evoca el nombre de la legendaria Martina Navratilova, la más ganadora del torneo, con nueve títulos. The Brat estuvo presente en el All England para ver la final. Con este título, cuatro de las últimas tres coronas han sido para Chequia (Krejcikova en 2024 y Vondrousova en 2023).

    Por otra parte, el único enfrentamiento entre sí había sido para Muchova, que se impuso en el US Open de 2025. Sin embargo, el historial teminó igualado tras la definición en el césped británico.

    Noskova y su primer Grand Slam

    Noskova no tuvo oposición en un primer set que fue absolutamente dominado por la tenista de 21 años, que minimizó a una errática Muchova. Logró quebrar en el cuarto y octavo game para quedarse con un sólido 6-2. La experimentada tenista nunca pudo asentarse en la cancha para encontrar su mejor juego.

    Con intensidad, golpes en diferentes velocidades y alturas, y una agresividad arrolladora, Noskova se hizo fuerte. Su compatriota nunca logró equiparar el ritmo ni meterse en la disputa durante la primera manga ante una rival que mostró una excesiva tranquilidad para afrontar la definición.

    Cuando Muchova parecía reaccionar en el segundo parcial y equiparar las acciones, volvió a sucumbir ante la joven tenista de 21 años. Cedió su servicio en el sexto juego y el envión que tenía, se diluyó.

    Fueron momentos de tensión, pero volvió a meterse en el encuentro. Mantuvo una dura oposición en los últimos games y logró recuperar el quiebre en el noveno, extendiendo la definición. Sus golpes profundos fueron clave, permitiéndole salir de duros aprietos.

    Noskova poco a poco pasó a sentir la presión de la final, algo que no se vio durante el primer set. Sus múltiples errores no forzados propiciaron que su rival creciera y esta volvió a quebrar para adelantarse en el marcador. 7-5 y la final se extendió hasta el tercer parcial.

    No obstante, a pesar de haber cedido la victoria en el segundo set, Noskova se volvió a hacer fuerte en el final. Quebró en el segundo juego para cerrar el partido, consiguiendo su primera corona en un major, con apenas 21 años.

    Más sobre:TenisPolideportivoWTAWimbledonKarolina MuchovaLinda NoskovaMartina NavratilovaGrand Slam

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