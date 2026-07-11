El Ejército de Israel continuó este sábado con sus bombardeos contra el sur de Líbano, pese a las negociaciones en curso con el gobierno libanés para cesar las hostilidades en la región.

Según informó la agencia oficial libanesa NNA, Israel bombardeó la población de Mansuri, en el municipio de Tiro, en ataques aéreos que dejaron al menos un herido. La misma fuente reportó que las fuerzas israelíes demolieron viviendas en Houla, en el municipio de Marjayún, y bombardearon la localidad de Kfar Tebnit durante el mediodía.

En ese sentido, medios locales como L’Orient-Le Jour detallaron al menos tres bombardeos en la playa de Tiro, donde un número aún indeterminado de bañistas resultó herido. También se informó de otro herido en El Machah por el impacto de una granada aturdidora.

El mismo medio reportó ataques en Bint Jbeil y Deir el Mouallimine, además de explosiones registradas durante la madrugada en Deir Seriane y Nabatiyé.

Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut. En la imagen, ataque de Israel a centro de salud en el Líbano.

El último comunicado del Ejército israelí sobre la zona fue emitido el viernes por la tarde, cuando informó de la eliminación de un “terrorista” de las milicias de Hezbolá cerca de infraestructura subterránea ubicada en la cresta de Ali Taher, donde operan fuerzas israelíes.

Los ataques se producen mientras el gobierno libanés delibera si acudirá a la próxima ronda de conversaciones con Israel, prevista para los días 15 y 16 de julio en Roma, a la espera de que se concrete la retirada parcial prometida por Israel en una “zona piloto” del sur del país.

Las autoridades libanesas han cifrado en 4.321 los fallecidos y 12.207 los heridos en todo el país, especialmente en el sur, como consecuencia de los ataques israelíes registrados desde el 2 de marzo, fecha en que comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbolá.