SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Los ataques se registraron en localidades como Mansuri, Kfar Tebnit y la zona de Tiro. El gobierno libanés evalúa si participará en una nueva ronda de conversaciones con Israel, prevista para el 15 y 16 de julio en Roma.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut.

    El Ejército de Israel continuó este sábado con sus bombardeos contra el sur de Líbano, pese a las negociaciones en curso con el gobierno libanés para cesar las hostilidades en la región.

    Según informó la agencia oficial libanesa NNA, Israel bombardeó la población de Mansuri, en el municipio de Tiro, en ataques aéreos que dejaron al menos un herido. La misma fuente reportó que las fuerzas israelíes demolieron viviendas en Houla, en el municipio de Marjayún, y bombardearon la localidad de Kfar Tebnit durante el mediodía.

    En ese sentido, medios locales como L’Orient-Le Jour detallaron al menos tres bombardeos en la playa de Tiro, donde un número aún indeterminado de bañistas resultó herido. También se informó de otro herido en El Machah por el impacto de una granada aturdidora.

    El mismo medio reportó ataques en Bint Jbeil y Deir el Mouallimine, además de explosiones registradas durante la madrugada en Deir Seriane y Nabatiyé.

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut. En la imagen, ataque de Israel a centro de salud en el Líbano.

    El último comunicado del Ejército israelí sobre la zona fue emitido el viernes por la tarde, cuando informó de la eliminación de un “terrorista” de las milicias de Hezbolá cerca de infraestructura subterránea ubicada en la cresta de Ali Taher, donde operan fuerzas israelíes.

    Los ataques se producen mientras el gobierno libanés delibera si acudirá a la próxima ronda de conversaciones con Israel, prevista para los días 15 y 16 de julio en Roma, a la espera de que se concrete la retirada parcial prometida por Israel en una “zona piloto” del sur del país.

    Las autoridades libanesas han cifrado en 4.321 los fallecidos y 12.207 los heridos en todo el país, especialmente en el sur, como consecuencia de los ataques israelíes registrados desde el 2 de marzo, fecha en que comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbolá.

    Más sobre:IsraelLíbanoGuerraMedio OrienteAtaqueConflicto Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Gobierno reporta normalización de rutas y avanza a fase de recuperación en zona centro-sur por sistema frontal

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Lo más leído

    1.
    La brutal lección del bisnieto de Brezhnev: de ingresar a la guerra de Putin para “ver nazis” a convertirse en prisionero en Ucrania

    La brutal lección del bisnieto de Brezhnev: de ingresar a la guerra de Putin para “ver nazis” a convertirse en prisionero en Ucrania

    2.
    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    3.
    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    4.
    Líder supremo de Irán afirma que venganza por la muerte de Alí Jamenei es “inevitable”

    Líder supremo de Irán afirma que venganza por la muerte de Alí Jamenei es “inevitable”

    5.
    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    6.
    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina
    Chile

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política
    Negocios

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    Cuando crecer no basta

    Cómo será el debut de Jorge Gómez en la presidencia ejecutiva de Codelco

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”
    El Deportivo

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”

    Era compañero de Marcelo Allende: fallece seleccionado de Sudáfrica que disputó el Mundial

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”
    Cultura y entretención

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut
    Mundo

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo