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    Plan de Alerta Oncológica: Minsal asegura haber respondido a más de 30 mil pacientes antes del plazo previsto

    El cierre nacional del despliegue territorial por el Plan de Alerta Oncológica se realizará el martes 14 de julio en la Región Metropolitana y se espera entregar un balance consolidado de los 90 días de la estrategia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial

    El Ministerio de Salud (Minsal) concluyó su despliegue nacional, desde Arica a Magallanes, en el marco de los 90 días desde la implementación del Plan de Alerta Oncológica.

    La estrategia apunta a reducir los tiempos de espera para tratamientos a personas con sospechas o diagnósticos de cáncer. Opera con la identificación activa de pacientes, un seguimiento continuo de su atención y contacto oportuno desde los hospitales.

    A dos meses desde que se declaró alerta sanitaria por emergencia de salud pública en las listas de espera oncológica, la titular de Salud, May Chomali, comunicó que la meta se cumplió anticipadamente.

    Para presentar los resultados en terreno y reconocer el compromiso de los equipos de salud, autoridades sanitarias visitaron las 16 regiones del país. Fueron cinco jornadas consecutivas, con la participación de Chomali, los subsecretarios Alejandra Pizarro y Julio Montt y el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits.

    En esta gira compartieron con autoridades locales, comunidades, pacientes y equipos clínicos los avances de la estrategia, que permitió responder a más de 30 mil personas con diagnóstico o sospecha de cáncer, que enfrentaban prolongados tiempos de espera.

    “Quisimos venir personalmente a cada región porque detrás de cada cifra hay personas, familias y equipos de salud que hicieron un esfuerzo extraordinario. Este despliegue es, ante todo, un reconocimiento a quienes demostraron que cuando el sistema público trabaja coordinadamente es capaz de dar respuestas concretas a quienes más lo necesitan”, destacó la secretaria de Estado.

    En cada región visitada, las autoridades presentaron reportes del estado de avance del Plan, cuyo término estaba previsto para septiembre. De acuerdo con la cartera de Salud, estos progresos evidenciaban “importantes niveles de resolución de las prestaciones pendientes” y que “la inmensa mayoría de las atenciones fue resuelta por la red pública de salud”.

    Así, detallaron que los reportes regionales indicaban que “prácticamente la totalidad de los pacientes priorizados fue contactada y vinculada por los equipos locales, permitiendo iniciar sus diagnósticos, tratamientos o cumplir las garantías GES correspondientes”.

    El cierre nacional del despliegue territorial por el Plan de Alerta Oncológica se realizará el martes 14 de julio en la Región Metropolitana. La instancia, donde se presentará un balance consolidado de los 90 días de la estrategia, será encabezada por la ministra Chomali.

    Minsal concluye gira por Chile tras cumplimiento del Plan de Alerta Oncológica MARIO TELLEZ

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    Más sobre:MinsalPlan de Alerta OncológicaMay ChomaliMinisterio de SaludCáncer

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