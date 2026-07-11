Squella anticipa “sorpresas” en votación del Senado por megarreforma y llama al PPD a mantener respaldo

En el marco del Consejo General del Partido Republicano, instancia en la que participó el Presidente José Antonio Kast, Arturo Squella abordó la tramitación del proyecto de reconstrucción y anticipó que la votación del próximo miércoles en el Senado podría ser más amplia de lo esperado, pese a las tensiones abiertas con el PPD por la discusión sobre la invariabilidad tributaria.

“En virtud de las conversaciones que hemos logrado sostener, creo que el miércoles, en la votación en la sala del Senado, podría haber más de una sorpresa de que la votación sea incluso más soleada de lo que fue la votación final”, señaló Squella.

Consultado por la tensión con el PPD, luego de que la colectividad acusara una “traición a la buena fe” en la discusión de la megarreforma, Squella sostuvo que durante el proceso ha visto “buena voluntad” por parte de sus parlamentarios, especialmente de los senadores.

“Siempre han estado contribuyendo en el debate en las comisiones, buscando, más que boicoteando, todo lo contrario”, afirmó.

Squella anticipa “sorpresas” en votación del Senado por megarreforma y llama al PPD a mantener respaldo Dedvi Missene

En ese sentido, el dirigente republicano planteó que los senadores del PPD enfrentan presiones internas dentro de la oposición, pero los llamó a mantener la disposición que, según dijo, ya habían manifestado frente a una de las fórmulas del proyecto.

“Yo los invitaría a ellos, que confío en ellos, a que piensen en Chile. El proyecto va a ser igual, y los votos para esa medida están”, sostuvo.

Squella agregó que, a su juicio, un “buen liderazgo” supone resistir ese tipo de presiones y recordó que la fórmula negociada incorporaba gradualidad y distinciones respecto de montos y años.

“Habían llegado a la convicción de que eso es bueno para generar empleo. Eso no ha cambiado”, dijo.

Squella anticipa “sorpresas” en votación del Senado por megarreforma y llama al PPD a mantener respaldo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Asimismo, advirtió que de la decisión del PPD dependerá que se vote la fórmula acordada durante las conversaciones y no la propuesta original del Ejecutivo.

“Sería lamentable, quizás, para algunos que no están en esta conversación y negociación, que tengamos que volver a la idea original, donde no había esa gradualidad, no había la distinción de los montos, de los años”, señaló.

En paralelo, Squella defendió la tramitación del proyecto de reconstrucción y afirmó que el debate ha sido complejo por la actitud de sectores de oposición que, según dijo, no quieren que las medidas avancen.

“Hay en la oposición quienes no quieren que estas medidas que son buenas para Chile salgan”, sostuvo.