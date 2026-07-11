SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    El legislador además afirmó que “si el gobierno quiere que uno vote a favor, esto es motivo de una nueva conversación, pero yo hoy no estoy disponible a votar la reforma como está".

    Por 
    Lya Rosen
    22-06-2026 PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara este viernes que se retiraría la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo, el senador PPD Pedro Araya afirmó que él ya no está disponible para apoyar el acuerdo de los senadores de su partido con el gobierno por la invariabilidad tributaria de la megarreforma.

    Efectivamente el acuerdo se cayó por culpa exclusiva del gobierno. Nosotros tuvimos la mejor voluntad, hicimos un proceso de buena fe, de conversación con el gobierno para buscar mejorar un proyecto, entendiendo que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, esta reforma tiene una serie de problemas”, comenzó afirmando Araya en conversación con 24 Horas.

    El legislador enfatizó que a juicio totalmente personal, y a pesar de que el Ejecutivo echó pie atrás con su indicación de bajar el impuesto corporativo y mantenerlo en un 23% en el megaproyecto, “este acuerdo se cayó porque aquí se faltaron y se quebraron las confianzas”.

    “El gobierno trató de pasarnos un gol de fuera del estadio y no, yo no estoy disponible a volver a apoyar un acuerdo respecto al cual el gobierno, porque lo pillamos en la trampa, quiere revivirlo”, argumentó el legislador.

    “Si el gobierno quiere que uno vote a favor, esto es motivo de una nueva conversación, pero yo hoy no estoy disponible a votar la reforma como está y esto es culpa exclusiva del gobierno”, acusó.

    El senador PPD asimismo reveló que “el ministro Quiroz sabe y el equipo de Hacienda sabe que nunca hablamos del 22%. Nunca lo mencionó, nunca lo insinuó”.

    “El gobierno tiene que explicar por qué razón desde que conversamos al día de hoy llegó con el 22. Siempre discurrimos que esto era el impuesto del 23 más un 1.5, porque al final del día cuál era la lógica respecto a lo que planteamos la invariabilidad: era sacar una mala invariabilidad que plantea el gobierno”, señaló.

    El parlamentario añadió que “siempre la discusión de la invariabilidad fue sobre el 23. Jamás supimos del 22 (...) era la base de negociación y cambió la base de negociación”.

    Más sobre:Pedro ArayaSenadorPPDMegarreformaAcuerdoInvariabilidad tributariaApoyoJorge QuirozHaciendaPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expresidente peruano Pedro Castillo reclama su liberación tras un informe de la ONU que denuncia su arresto arbitrario

    Irán desmiente a Trump y asegura que no pidieron reanudar las negociaciones con EE.UU.

    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    PDI allana seis viviendas por presunta red de pornografía infantil en Colegio Marista de Rancagua

    Declaran tres días de duelo nacional tras muerte de Enrique Krauss

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza

    Lo más leído

    1.
    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    2.
    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    3.
    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    4.
    Las tres grietas opositoras que expuso la megarreforma y profundizaron la crisis de la izquierda

    Las tres grietas opositoras que expuso la megarreforma y profundizaron la crisis de la izquierda

    5.
    Quiroz conversará con senadores del PPD tras desacuerdo por impuesto corporativo: “Vamos a hablarlo con ellos de buena fe”

    Quiroz conversará con senadores del PPD tras desacuerdo por impuesto corporativo: “Vamos a hablarlo con ellos de buena fe”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%
    Chile

    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    PDI allana seis viviendas por presunta red de pornografía infantil en Colegio Marista de Rancagua

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza
    Negocios

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza

    Marina del Sol y Dreams piden suspender licitaciones de casinos en Iquique, Viña del Mar, Coquimbo y Pucón

    Hacienda eleva a US$ 23.600 millones su plan de emisión de bonos para 2026 tras el nuevo techo de deuda

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Chile presenta oficialmente a Zuri, la mascota del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17
    El Deportivo

    Chile presenta oficialmente a Zuri, la mascota del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    El divertido festejo de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, luego de la clasificación de España semis del Mundial

    Lamine Yamal lanza desafiante mensaje a Francia y ningunea a Argentina: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”
    Cultura y entretención

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Expresidente peruano Pedro Castillo reclama su liberación tras un informe de la ONU que denuncia su arresto arbitrario
    Mundo

    Expresidente peruano Pedro Castillo reclama su liberación tras un informe de la ONU que denuncia su arresto arbitrario

    Irán desmiente a Trump y asegura que no pidieron reanudar las negociaciones con EE.UU.

    Encuestas en Francia sitúan a Le Pen como la favorita para ganar las elecciones presidenciales

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa