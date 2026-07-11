Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara este viernes que se retiraría la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo, el senador PPD Pedro Araya afirmó que él ya no está disponible para apoyar el acuerdo de los senadores de su partido con el gobierno por la invariabilidad tributaria de la megarreforma.

“Efectivamente el acuerdo se cayó por culpa exclusiva del gobierno. Nosotros tuvimos la mejor voluntad, hicimos un proceso de buena fe, de conversación con el gobierno para buscar mejorar un proyecto, entendiendo que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, esta reforma tiene una serie de problemas”, comenzó afirmando Araya en conversación con 24 Horas.

El legislador enfatizó que a juicio totalmente personal, y a pesar de que el Ejecutivo echó pie atrás con su indicación de bajar el impuesto corporativo y mantenerlo en un 23% en el megaproyecto, “este acuerdo se cayó porque aquí se faltaron y se quebraron las confianzas”.

“El gobierno trató de pasarnos un gol de fuera del estadio y no, yo no estoy disponible a volver a apoyar un acuerdo respecto al cual el gobierno, porque lo pillamos en la trampa, quiere revivirlo” , argumentó el legislador.

“Si el gobierno quiere que uno vote a favor, esto es motivo de una nueva conversación, pero yo hoy no estoy disponible a votar la reforma como está y esto es culpa exclusiva del gobierno”, acusó.

El senador PPD asimismo reveló que “el ministro Quiroz sabe y el equipo de Hacienda sabe que nunca hablamos del 22%. Nunca lo mencionó, nunca lo insinuó” .

“El gobierno tiene que explicar por qué razón desde que conversamos al día de hoy llegó con el 22. Siempre discurrimos que esto era el impuesto del 23 más un 1.5, porque al final del día cuál era la lógica respecto a lo que planteamos la invariabilidad: era sacar una mala invariabilidad que plantea el gobierno”, señaló.

El parlamentario añadió que “siempre la discusión de la invariabilidad fue sobre el 23. Jamás supimos del 22 (...) era la base de negociación y cambió la base de negociación”.