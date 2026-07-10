Irán desmiente a Trump y asegura que no pidieron reanudar las negociaciones con EE.UU.

Las autoridades iraníes desmintieron este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que había decidido reanudar las conversaciones luego de que Teherán se lo solicitara, tras una semana en que se anuló el alto el fuego y aumentaron las tensiones en el estrecho de Ormuz.

“No hemos solicitado negociaciones a Estados Unidos” , le aseguró el portavoz iraní de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, a la televisión estatal de su país, según consignó la agencia de noticias IRNA.

No obstante, añadió que, en línea con el “enfoque responsable habitual” de Irán, no rechazó la solicitud de Qatar de “analizar la situación actual”. Una petición que se realizó durante un encuentro en la ciudad de Mashhad, según el mismo vocero detalló. “Allí comunicamos nuestros puntos de vista a la parte qatarí”, apuntó.

De la misma forma, Baqaei subrayó que lo sucedido hoy con EE.UU. “es una práctica habitual”, ya que acusa a Washington de incumplir el principio de entendimiento que ambos acordaron para intentar alcanzar la paz, el cual, a su juicio, “ha sido objeto de constantes violaciones de sus diversas cláusulas”.

“La parte estadounidense ha violado diferentes partes con distintos pretextos. En este sentido, no deberíamos sorprendernos demasiado, ya que el incumplimiento de contrato ha formado parte del patrón de comportamiento de varios organismos gubernamentales estadounidenses”, afirmó.

El portavoz asimismo se refirió a la idea de “compromiso por compromiso” y advirtió de que si EE.UU. incumple su parte del acuerdo -“como así ha ocurrido”, según ha subrayó-, “Irán ha tomado y ejecutado en respuesta las medidas necesarias y esto se seguirá aplicando en el futuro” .

Este viernes Trump anunció la reanudación formal de las conversaciones con Irán, aunque advirtiendo que esto no significa restaurar la tregua.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado ”, señaló en un escueto mensaje en redes sociales.

The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 10 2026, 10:32… pic.twitter.com/QTF3INJlCI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 10, 2026

Entre el martes y el jueves, Estados Unidos lanzó varios bombardeos contra Irán en represalia por ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, donde Teherán exige que el paso sea coordinado por sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo en Medio Oriente.

En represalia a dicha ofensiva, que dejó al menos 14 muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán lanzó misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando firmado en junio entre ambas naciones.