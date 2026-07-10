Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza

La administradora de centros comerciales Mall Plaza anunció este viernes que Felipe Ramírez Huerta será su nuevo CFO a partir del próximo 3 de agosto.

El ejecutivo cuenta con estudios de ingeniería civil y un magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de un máster en Administración de Empresas (MBA) del IESE Business School de la Universidad de Navarra.

Acumula más de 20 años de experiencia internacional en alta dirección financiera, desarrollo inmobiliario y planificación estratégica en retail. En su currículum se encuentran empresas como Lan Airlines (ahora Latam) y Farmacias Ahumada.

En el ámbito de centros comerciales, se ha desempeñado como gerente inmobiliario en Parque Arauco en las divisiones de Chile y Colombia. También estuvo nueve años en FEMSA, donde lideró áreas de administración y finanzas, además de desarrollo inmobiliario.

En los últimos meses ha ocupado la posición de CFO de Farmacias Cruz Verde en Colombia.

La salida de Derek Schwietzer

Ramírez llega en reemplazo de Derek Schwietzer Tang, quien asumirá como gerente de relaciones con inversionistas y M&A del Grupo Falabella.

En sus más de tres años en la compañía, Schwietzer lideró el financiamiento estratégico para la consolidación de Mall Plaza en Perú, impulsó cifras históricas y la rentabilidad de la compañía.

La firma destaca además su trabajo para conseguir el posicionamiento de Mallplaza en el mercado bursátil, “consiguiendo el reconocimiento por parte de las financieras globales con el ingreso al índice MSCI Global y calificación de grado de inversión por las agencias de rating internacionales".