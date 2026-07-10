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    Museo Histórico Nacional cierra temporalmente para iniciar ampliación y restauración de su edificio

    El proyecto contempla la edificación de un edificio anexo de hormigón armado, además de la modernización de su infraestructura con el mejoramiento y normalización de las construcciones actuales.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El próximo domingo 3 de agosto el Museo Histórico Nacional (MHN) cerrará temporalmente sus puertas con una ceremonia pública y abierta a la comunidad, para dar inicio al proyecto de ampliación de este espacio.

    Este proceso, que se extenderá por los próximo tres años, contempla la edificación de un edificio anexo de hormigón armado, además de la modernización de su infraestructura con el mejoramiento y normalización de las construcciones actuales.

    Actualmente las colecciones del MHN suman 685.219 piezas, de las que solamente se puede exhibir un 1%, por lo que su ampliación es una necesidad para la conservación y exhibición del patrimonio nacional.

    El anuncio del cierre y ampliación fue realizado ayer por el Presidente José Antonio Kast durante la conmemoración por los 200 años de la presidencia.

    El proyecto, elegido por concurso público en 2013 durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera y desarrollado por la oficina de arquitectos Aguiló y Pedraza, considera la construcción de un nuevo edificio que permitirá una ampliación de 2.625 metros cuadrados.

    Así, el actual recinto será intervenido para poder acoger los requerimientos espaciales y técnicos de una institución museal de estándar internacional. La ejecución estará a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas,

    Para la directora del MHN, Pricilla Barahona, la remodelación del espacio físico del Museo y de su guión “es un proyecto país de primera línea”.

    “El museo lleva más de cien años contando nuestra historia, y casi 50 en este edificio. El edificio cerrará por un tiempo, pero el MHN seguirá abierto: estaremos presentes de distintas formas, con actividades, exhibiciones itinerantes, y visitas a regiones”, destacó.

    Por su parte, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, también destacó la importancia del proyecto.

    “La historia que está resguardada aquí, no solamente en sus murallas sino que también en los objetos que cuida y que comparte día a día a todos los chilenos, requieren de un espacio físico de protección para perpetuar la protección a la historia de nuestra patria por los próximos 200 años”, sostuvo. “Con estas obras, estamos demostrando que seguimos construyendo una mejor cultura y un mejor patrimonio para toda la ciudadanía”.

    Según se dio a conocer, la institución nacional avanzará en la actualización del guión curatorial y museográfico, aspecto que el propio equipo del museo ya ha ido abordando en una reflexión participativa que apunta a enriquecer las temáticas que se presentan a la ciudadanía y a abarcar un mayor periodo de la historia de nuestro país.

    El museo realizará una serie de actividades de programación, y junto con esto, extenderá el horario de visitas de su Torre Benjamín Vicuña Mackenna, único mirador público gratuito del centro histórico de Santiago.

    Más sobre:NacionalMuseo Histórico Nacional

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