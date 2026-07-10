Temporal en Rapa Nui: vientos podrían superar los 100 km/h y actividades marítimas se mantienen suspendidas

Un fuerte temporal se registra este viernes en la isla de Rapa Nui, donde los vientos han alcanzado los 78km/hora y se estima que podrían superar los 100k/h en el transcurso de la jornada.

El sistema frontal está acompañado por un río atmosférico, por lo que se han dejado sentir precipitaciones en la zona.

En consecuencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que mantiene su alerta temprana preventiva para la provincia de Isla de Pascua por los fuertes vientos.

De momento, el temporal ha ocasionado la caída de varios árboles, lo que ha generado la interrupción en el servicio de suministro eléctrico en toda la comuna de Isla de Pascua.

Además, Senapred informó que se está evaluando la afectación a viviendas y que los equipos comunales “mantienen el monitoreo y la evaluación en terreno”.

El gobernador Marítimo de Hanga Roa, capitán de Fragata Miguel Bravo, informó que “la mayor intensidad del temporal durante la madrugada de este viernes fue alrededor de las 4.00 de la mañana, donde se alcanzó los 43 nudos, estamos hablando de aproximadamente 78 km por hora”.

Eso sí, la mayor intensidad del sistema frontal está pronosticada para la tarde, entre las 12.00 y 15.00 horas, donde se esperan “intensidades cercanas a los 50 nudos, que estamos hablando de aproximadamente 85 km por hora, y con rachas que van a sobrepasar los 110 km por hora”, indicó Bravo.

A modo de prevención, el capitán informó que “todas las actividades marítimas están suspendidas”. Además hizo un llamado a desplazarse con precaución en el borde costero.