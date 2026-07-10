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    De promesa elegida por sobre el Dibu Martínez a villano: Senne Lammens, el arquero que condenó a Bélgica en el Mundial

    El portero titular del Manchester United jugó el tercer partido con su selección luego de la lesión de Thibaut Courtois. Luego de 17 minutos en cancha, protagonizó un error que se tradujo en la derrota ante España en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El error de Lammens permite el segundo gol español. Foto: FIFA.

    Senne Lammens quedó marcado en la eliminación de Bélgica del Mundial 2026. El portero protagonizó un grosero error que se tradujo en el agónico tanto de Mikel Merino, en el 88′, que terminó sentenciando la victoria de España y su boleto a semifinales.

    El arquero de 24 años reemplazó a Thibaut Courtois, que abandonó el campo entre lágrimas producto de una lesión. Ingresó en el 71′ y 17 minutos más tarde fue quien propició el gol hispano.

    Ante la imposibilidad de encontrar el camino ni poder profundizar, Pau Cubarsí probó con un remate de larga distancia. El tiro parecía no tener mayor peligro, pero Lammens dio un evitable rebote que fue capitalizado por Merino. El volante del Arsenal fue nuevamente el héroe de España.

    Promesa y dueño del arco del Manchester United

    Lammens, nacido en 2002 en Zottegem, se formó en las categorías menores del Brujas. Poco a poco fue ganando terreno hasta convertirse en una verdadera promesa del fútbol belga. No obstante, su juventud, un ítem que suele dificultar la irrupción en la posición que utiliza, no le permitió ganarse un puesto en sus primeras tres temporadas como profesional.

    En 2023 cambió de aires al Royal Antwerp, decisión que cambió su carrera. Tras un año donde comenzó a sumar minutos, se consolidó como titular en la temporada 2024-25.

    Gracias a su gran desempeño, rápidamente dio el salto. Pasó al Manchester United, donde asumió la responsabilidad de un puesto que llevaba años con dudas.

    Lammens le ganó la pulseada a Emiliano Martínez, quien también buscaba fichar por los Diablos Rojos. Pese a que el Dibu había manifestado su clara intención de salir del club e incluso se llegó a despedir de los hinchas del Aston Villa, el belga fue el elegido gracias a una recomendación del reconocido ojeador de porteros Tony Coton.

    Sus capacidades técnicas llamaron la atención, pero su personalidad terminó por convencer a uno de los consejeros del Manchester United: “Quería ver su nivel de concentración. Si mientras le hablaba, miraba a otro lado, si seguía mirando el video o cualquier otra cosa. Y estaba totalmente concentrado. Me miraba fijamente y pensé: ‘Sí, tiene una gran concentración’. Y ya lo había visto en su juego. El United me preguntó si podía incorporarse directamente al equipo y dije: ‘Sí, de inmediato’. Tenía que decirlo de todas formas, ¡porque yo lo había recomendado!”, dijo Coton en el podcast Inside Carrington del club mancuniano.

    Relegado en Bélgica

    Apenas llegó, tuvo un impacto inmediato. Se adueñó del arco del Manchester United. Jugó 32 encuentros en su primera temporada en la Premier League (33 en todas las competiciones), logrando ocho porterías a cero.

    De hecho, tuvo un rol clave en el crecimiento del alicaído gigante mancuniano, que terminó como tercero en el certamen. Además, fue nombrado como el mejor fichaje del torneo en la temporada 2025-26.

    No obstante, pese a su destacada temporada, en Bélgica ha sido relegado a un segundo plano por Courtois, considerado por muchos como el mejor arquero del mundo.

    Hasta antes del Mundial, Lammens había jugado apenas dos partidos con la selección de Bélgica. Su debut se dio en una cómoda goleada sobre Liechtenstein en las Eliminatorias, por 7-0, en noviembre de 2025. Fue un duelo sin presión. El otro fue un amistoso el pasado 28 de marzo, en la victoria sobre Estados Unidos, por 5-2.

    En ese sentido, tras la lesión de Courtois, tuvo su primer gran desafío en la Copa del Mundo. Sin embargo, no tuvo el resultado esperado para él.

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