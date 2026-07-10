Quiroz conversará con senadores del PPD tras desacuerdo por impuesto corporativo: “Vamos a hablarlo con ellos de buena fe”

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz enfatizó la tarde de este viernes que el Ejecutivo mantendrá las conversaciones con los tres senadores del PPD con los que habían alcanzado un acuerdo para no llevar al Tribunal Constitucional el apartado de invariabilidad tributaria de la megarreforma.

Y es que durante esta jornada al menos dos de aquellos parlamentarios, Ricardo Celis y Pedro Araya, pusieron en duda este acuerdo luego que se conociera la nueva propuesta del gobierno respecto al impuesto corporativo, la que ahora alcanzaría una rebaja del 22%.

Previo a su reingreso a la Comisión de Hacienda, el jefe de las arcas fiscales enfatizó que conversarían con ambos parlamentarios.

“Nosotros hicimos un acuerdo que se circunscribía a la invariabilidad, y la invariabilidad hablaba de un exceso de tasa de 1,5 puntos. Yo había hablado antes en otra publicación previa a eso, pública, de un 22%. Pero si no quedó claro y se produce una confusión, vamos a hablarlo con ellos. Vamos a hablarlo con ellos de buena fe, directamente, y no por las cámaras ”, explicó el ministro.

Consultado por la prensa en el lugar sobre si sería grave que finalmente no consiguiera los apoyos de estos senadores tras el acuerdo del pasado miércoles, Quiroz enfatizó que no gusta de hacer conjeturas.

“Vamos a estar conversando con los tres senadores del PPD. Vamos a seguir conversando en el transcurso del día. Yo los respeto muchísimo, creo que ellos han actuado de buena fe, al igual que nosotros, ambos hemos actuado de buena fe. Y por lo tanto, aquí a lo mejor hay un tema de malentendido que tenemos que aclarar”, concluyó sobre este apartado.