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    Política

    “Son valiosos sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo amplio”: el inesperado gesto de republicanos con Paulina Núñez

    El acuerdo entre el gobierno y el PPD logró que los republicanos dejaran de lado sus críticas hacia la presidenta del Senado para reconocer su esfuerzo por darle amplitud a la megarreforma y -como efecto colateral- quebrar a la oposición. Este gesto se da luego del último llamado a la unidad que hizo el Presidente Kast.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Hace solos unos días, Paulina Núñez era una figura que sacaba chispas en el Partido Republicano.

    “La prudencia debe tenerla la senadora (…). Es hora que algunos dejen el ‘oficialismo a la carta’ y se sumen al trabajo”.

    Con esas palabras, a mediados de mayo, el diputado Luis Fernando Sánchez, del P. Republicano, increpó a la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, (RN), luego de que ella llamara a la prudencia al Presidente José Antonio Kast por haber cuestionado las evaluaciones ambientales.

    El episodio da cuenta de una extendida visión crítica de republicanos en torno a Núñez, quien representa al ala más liberal de RN: es percibida como alguien que, desde la plataforma que le da la testera, suele cuestionar al gobierno del que es parte.

    Sin ir más lejos, fue una de las primeras voces que criticó abiertamente el manejo comunicacional del Ejecutivo, y también fue una de las más duras con la remoción de la directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, quien padece cáncer.

    Esas diferencias quedaron de lado esta semana, luego de que Núñez encabezara una mesa de diálogo en torno a la megarreforma, que tuvo como resultado un acuerdo puntual con el Partido Por la Democracia (PPD). Este entendimiento, relativo a la invariabilidad tributaria, permitió reforzar aún más la iniciativa del Ejecutivo.

    Son valiosos los esfuerzos que ha hecho la presidente del Senado para alcanzar un acuerdo más amplio. Esa oportunidad no la tuvimos en la Cámara de Diputados”, planteó el diputado republicano Agustín Romero, quien preside la comisión de Hacienda y se ha caracterizado por ser una de las voces más críticas contra Chile Vamos.

    27-05-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En el caso de la tramitación en la Cámara, la oposición en su conjunto no estuvo disponible para llegar a un acuerdo con el gobierno. De todas formas, el Ejecutivo pudo sacar adelante el proyecto de forma holgada gracias a los votos del Partido De la Gente.

    “Personalmente, agradezco, y sé que el gobierno también valora infinitamente su intercesión (de Núñez). Nuestro gobierno, desde antes de asumir, ya perfilaba acuerdos en los grandes temas y ha sido majadero en ello, más allá de lo que se diga. El ministro Quiroz ha sido muy paciente en insistir en ello y la presidenta del Senado, en su rol, ha sido parte de ese espíritu. Hoy entre todos estamos próximos a lograr resultados. Ojalá incluso el acuerdo se pueda ampliar más todavía (…)”, planteó el diputado Juan Irarrázaval, también republicano.

    Diputado Juan Irarrázaval.

    Por su parte, la diputada Stephanie Jéldrez sostuvo: “(Con estas indicaciones del PPD) no se desfigura el proyecto, no pierde su espíritu. Esta es la base de los grandes acuerdos: que tengamos una propuesta que le hace sentido a la ciudadanía, que fue la que votó por nosotros, y que podamos acoger lo que pretende la oposición, pero sin cambiar el corazón del proyecto. Eso me parece muy interesante. El ministro (Quiroz) ha tenido un gran manejo político, y sé que el gobierno valora mucho lo que ha hecho la presidenta del Senado”.

    Incluso el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, valoró este acercamiento con la oposición. “Celebramos el esfuerzo que se ha hecho por llegar a un acuerdo en términos de la invariabilidad por parte de los parlamentarios del PPD, los senadores en particular. Espero que ese espíritu también sea recogido por parte de otras bancadas que hasta el momento no se han pronunciado”, dijo ayer el timonel.

    En este partido, además, celebran que las gestiones de Núñez tuvieron un efecto colateral deseable para ellos: quebrar a la oposición. El acercamiento entre el gobierno y el PPD abrió una fuerte discusión en la izquierda. La muestra más clara de ella fue el enfrentamiento entre la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini, del mismo partido, ocurrido esta semana.

    En republicanos pretenden tomar distancia de la UDI, colectividad desde la que se tildó a Núñez de “ingenua” por pretender llegar a acuerdos con la izquierda. Incluso tras el hito con el PPD, la jefa de bancada de los diputados de ese partido, Flor Weisse, mantuvo las críticas hacia la presidenta del Senado.

    “Nosotros estamos preocupados de que esta reforma salga lo más rápido posible (…). Los otros partidos de la oposición han anunciado que igual recurrirán al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, entonces justificamos nuestra crítica: el lograr acuerdo en un punto de la ley no implica que el resto lo aprobarían”, dijo ella ayer.

    Además de reconocer un logro a Núñez, en republicanos explican que prefieren no caer en las críticas de la UDI para apegarse a lo que les encargó el Presidente Kast el lunes de esta semana: evitar los conflictos con Chile Vamos. Esto luego de semanas de una convivencia tensionada a raíz de la tramitación de la acusación constitucional presentada contra Nicolás Grau.

    En la cita en Cerro Castillo, al que se convocó exclusivamente a parlamentarios del partido de Squella, el Presidente hizo un llamado a mantener la coordinación dentro del oficialismo. Por lo mismo, por ahora, en republicanos el ánimo es no buscar conflictos con Chile Vamos.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMPaulina NúñezSenadoPPDPartido Republicano

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