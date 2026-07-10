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    Política

    Muere Enrique Krauss, exministro de Frei Montalva y Aylwin y timonel de la Democracia Cristiana

    A través de sus redes sociales el Partido Demócrata Cristiano informó fallecimiento del destacado político, quien jugó un rol clave en la transición luego del retorno de la democracia.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    A través de sus redes sociales el Partido Demócrata Cristiano informó fallecimiento, a sus 94 años, de Enrique Krauss Rusque, destacado militante DC, exministro del Interior y expresidente Nacional de la colectividad.

    “Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas. Descanse en paz. Estaremos informando”, sostiene la comunicación de la DC.

    Krauss fue uno de los políticos trascendentales en el retorno a la democracia. El abogado fue ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Pero su rol más importante fue como ministro del Interior de Patricio Aylwin, donde tuvo un rol clave en la transición.

    Como jefe de gabinete y encargado de la seguridad pública le tocó enfrentar episodios tan complejos como el asesinato del senador Jaime Guzmán y el denominado “boinazo”, hecho que ocurrió cuando estaba ejerciendo como vicepresidente de la República, ya que Aylwin se encontraba fuera del país.

    PATRICIO AYLWIN AZOCAR PRESIDENTE DE CHILE FIRMANDO UN DOCUMENTO A SU LADO EL MINISTRO ENRIQUE KRAUSS Y EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR BELISARIO VELASCO. GENTILEZA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / FONDO HISTORICO - CDI COPESA CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE - COPESA

    También se desempeño como presidente de la DC entre 1997 y 1999.

    Asimismo, se desempeñó como diputado entre mayo y septiembre de 1973, y luego entre marzo de 1998 y marzo de 2002.

    Como diplomático prestó servicios en representaciones chilenas en Sudamérica y Europa. Fue embajador en España, Ecuador y República Checa.

    También era reconocido su fanatismo por Colo-Colo y se le pudo ver durante toda la campaña en que el equipo chileno fue campeón de la Copa Libertadores, en 1991.

    Enrique Krauss tuvo cuatro hijos, entre ellas, Alejandra Krauss, quien se desempeñó como ministra de Planificación y Cooperación (2000-2002) y ministra del Trabajo y Previsión Social (2016-2018) en elsegundo gobierno de Michelle Bachelet.

    Pesar en la DC

    En su partido de toda la vida, la DC, le dedicaron sentidas palabras al destacado político.

    “Con su partida, Chile pierde a un servidor público ejemplar, cuya vida estuvo marcada por el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la justicia social y el bien común. Durante décadas dedicó su talento, experiencia y vocación de servicio a fortalecer las instituciones republicanas y a trabajar incansablemente por un país más libre, justo y solidario”, señalaron en la DC.

    “Su liderazgo fue decisivo en momentos fundamentales de nuestra historia, especialmente durante el proceso de recuperación y consolidación de la democracia, desempeñando con altura de miras el cargo de Ministro del Interior del Presidente Patricio Aylwin Azócar. Su capacidad de diálogo, prudencia y búsqueda permanente de acuerdos dejaron una huella imborrable en la vida política nacional”, añadieron.

    Más sobre:Enrique KraussMuerteDCAlejandra KraussPatricio AylwinDemocracia CristianaPartido Demócrata Cristiano

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