Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

El sábado, Argentina y Suiza se medirán por un cupo en las semifinales del Mundial. En la cancha, habrá presencia chilena. Una suerte de infiltrado, considerando que la Roja fue incapaz de ingresar al evento planetario con más combinados de la historia. Y, por cierto, un jugador que perfectamente pudo haber vestido la camiseta nacional y hasta haber coincidido con su mejor versión histórica: la Generación Dorada.

Ricardo Rodríguez (33), el lateral izquierdo de la escuadra helvética, pudo ser, perfectamente uno de los integrantes del plantel más exitoso que ha tenido la Selección. De hecho, en varios procesos estuvo en la mira de los diversos cuerpos técnicos. Tomó otro camino. Y lo hizo bien: el actual es su cuarto evento planetario, después de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual. Suma 17 partidos. Hasta la temporada pasada, el lateral era uno de los regalones de Manuel Pellegrini en el Betis.

En 2015, justo después de que la Roja alcanzara la consagración continental, y cuando era considerado un jugador clave en el Wolfsburgo, Rodríguez le reveló a El Deportivo que su aspiración siempre fue defender a Chile. El vínculo es fuerte: su madre, Marcela, era chilena. De hecho, el futbolista usa la bandera nacional en uno de sus zapatos, como muestra de esa ligazón indestructible. Hay otra herencia. “A mi mamá le gustaba Colo Colo; y lo que le gustaba a mi madre, también a mí. Igual, de Colo Colo. A mis abuelos también les gustaba mucho”, le confesó a Jean Beausejour, en una entrevista, en abril.

Foto: XinHua. Zou Zheng

Su padre es español, por lo que su carrera deportiva también pudo estar relacionada con ese país. Optó por Suiza, como sus hermanos Francisco (quien también fue sondeado por la Roja) y Roberto.

“Yo quería jugar por una selección, porque sabía que me iba a ayudar para cambiar de equipo, para dar un salto en mi carrera. Pudo ser Chile. Yo quería jugar por Chile, pero solo vino Suiza y por eso los elegí. Chile no vino. Nunca un técnico de Chile me llamó para que jugara por la Selección”, dijo esa vez.

Foto: XinHua. Song Haiyuan

Cuatro años antes, después de asistir como hincha a un duelo de la escuadra que, entonces, dirigía Claudio Borghi, frente a España, se había manifestado en el mismo sentido. “Sé que en cualquier momento me pueden llamar de la selección adulta, lo que sería, también, un gran honor y orgullo para mí. Pero debo confesar que igual me gustaría jugar por Chile. El problema es que nunca me han venido a ver o ni siquiera me han llamado. Pero es entendible, si allá soy un desconocido, por lo que es difícil que juegue por Chile”, expresó en esa oportunidad.

A los que pudieron ser sus compañeros los siguió de cerca. “Seguro que miré la Copa América. Me gustó el fútbol que mostró la selección chilena en ese torneo. El equipo nacional lo hizo muy bien. El Mundial que había realizado Chile también había sido muy bueno. Y que ahora haya ganado la Copa, sin dudas, servirá bastante. El de Sampaoli es un buen equipo. Llevo en mis zapatos las banderas de Chile y España, porque soy de allá. Me siento identificado con mis países. Mi madre es chilena y mi padre, español. Mi sangre es de allá“, puntualizó.

El interés no es solo futbolístico. También anunció una visita, que no ha materializado. “Tengo muchas ganas de conocer el país, porque mi madre tiene mucha gente conocida allá. Voy a hacerlo, se lo digo con seguridad. Voy a conocer Chile, porque tengo muchas ganas“, explicó.

¿Por qué no lo llamaron?

Los primeros acercamientos con la familia Rodríguez se produjeron en 2009, después de que el jugador consiguiera el título mundial Sub 17 con los helvéticos. Por esos días, el incipiente talento quería jugar por Chile y su actuación en el torneo planetario ya había generado atracción en Juan Pinto Durán.

La atracción era mutua. Dos años después, Rodríguez había asistido como hincha a un amistoso entre la Roja y España. Ese encuentro, disputado en Saint Gallen, aunque terminó en una derrota por 2-3, confirmó su predilección por el juego de los futbolistas nacionales. La Roja era dirigida por Claudio Borghi.

Ricardo García, quien por muchos años integró el área de scouting del combinado nacional, recuerda el proceso. “En esos días, el contacto se hacía por Facebook. Empecé a hablar con su mamá y teníamos claro que quería jugar por Chile”, sostiene.

Borghi abordó la decisión de no convocarlo, también en 2015. “¿Me van a seguir echando la culpa a mí de todo lo malo que pasa en la Selección? A ese chico lo vimos cuando tenía 17 años, creo (en rigor, 18). No lo conocía nadie, era un juvenil”, dijo a El Deportivo.

El estratega sostuvo que la consideración para que no fuera considerado era estrictamente técnica. “A ese chico (Rodríguez), lo vimos como a muchos otros. Nos llegaron sus videos. Era un juvenil y por lo que vimos no estaba para la Selección. No me parece que ahora se me culpe a mí porque no lo llamamos en esos años”, complementó.

“A ver... uno no puede estar llamando jugadores de 15 ó 16 años, solo para asegurar que después jueguen por Chile en la adulta. La Selección no es para eso”, profundizó respecto de una determinación que le sigue pasando la cuenta. La descripción es la antítesis del modelo que se sigue actualmente en Pinto Durán, cuyo último resultado es el arribo de Nils Reichmuth, también suizo.