Ricardo Rodríguez, el criollo de la Eurocopa

Comenzaron 24 selecciones y quedan 16. La Euro 2024 entra en tierra derecha. Este sábado comienzan los octavos de final de un certamen que ha ofrecido grandes partidos, emociones en la agonía y más de alguna sorpresa. El duelo que sube el telón de las fases de eliminación directa será entre Suiza e Italia (12.00 horas de Chile), en el Estadio Olímpico de Berlín.

Si bien no se trata de una potencia continental, el seleccionado suizo se las ha arreglado para generalmente acceder a los grandes torneos y competir. De hecho, estuvo a minutos de arrebatarle el primer puesto del grupo al local Alemania, lo que hubiera modificado su camino en la Eurocopa. El elenco que dirige el exfutbolista Murat Yakin cuenta con una plantilla muy cosmopolita, con jugadores de diversos orígenes. Y Chile está presente.

Uno de los bastiones del combinado helvético es Ricardo Rodríguez Araya (31 años). Nació en Zúrich. Su padre es español. Su madre, chilena. Tiene triple nacionalidad y terminó inclinándose por jugar con la camiseta suiza, aunque barajó usar la Roja. Así lo reveló en una entrevista con La Tercera, en 2015, después de la Copa América que obtuvo la Roja, cuando estaba en el Wolfsburgo. “Yo quería jugar por una selección, porque sabía que me iba a ayudar para cambiar de equipo, para dar un salto en mi carrera. Pudo ser Chile. Yo quería jugar por Chile, pero solo vino Suiza y por eso los elegí. Chile no vino. Nunca un técnico de Chile me llamó para que jugara por la Selección”, expuso en aquella ocasión.

El nexo de Ricardo Rodríguez con el país de su madre, Marcela, se ha manifestado de diversas maneras, como por ejemplo portar la bandera chilena en sus botines. El 13 de Suiza se tatuó en el brazo derecho una imagen de su progenitora, quien falleció en 2015 a causa de un cáncer. Además, en clubes como el Milan y el PSV Eindhoven, ha utilizado el dorsal 68, por el año de nacimiento de su madre.

El defensa zurdo (puede ser lateral o central por la izquierda) es considerado como uno de los históricos de la selección de Suiza, siendo partícipe de todas las grandes instancias del combinado helvético desde que fue campeón del Mundial Sub 17 en 2009. Ha estado en ocho grandes competencias con el equipo alpino. Además de la Copa del Mundo juvenil antes mencionada, suma tres Mundiales adultos (2014, 2018 y 2022), tres Eurocopas (2016, 2020 y 2024) y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Los números avalan su condición de titular estable. Ha participado en todos los partidos de las últimas tres Euros de Suiza: 12 (cuatro en 2016, cinco en 2020 y tres en 2024, siendo el cuarto este sábado contra Italia). Esto no es todo. El “chileno” Rodríguez es uno de los tres jugadores con más partidos en Mundiales por el cuadro europeo, sumando 12 presencias, al igual que Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka.