La historia del chileno que descubrió a Alphonso Davies, la máxima figura y capitán de Canadá que amenaza a la Roja

La vida de Alphonso Davies ha sido una verdadera odisea, digna de los mejores guiones de película. Sus padres escaparon de la guerra en Liberia y el chico nació en un campo de refugiados en Ghana. A los cinco años, sus padres se trasladaron a Canadá en la misma condición.

Esa, precisamente, es la nación en la cual comenzó a proyectar su carrera como jugador. La misma bandera que ahora lo tiene como estrella mundial en el Bayern de Múnich alemán y capitán del equipo que pretende eliminar a la Roja de la Copa América, el próximo sábado en Orlando.

Un contexto adverso, en el que el fútbol apareció en la vida de Davies como la gran solución para salir de la pobreza y el desplazamiento, tal como ha ocurrido con otros grandes atletas africanos, en diversas disciplinas deportivas.

Situación que comenzó a cambiar cuando el ahora futbolista era solo un adolescente, en la que un chileno cumplió un papel clave para dar a conocer al mundo las virtudes del atleta norteamericano.

Jorge Alvial, quien trabajó como scouting de instituciones tan prominentes como Manchester United y Chelsea, sigue al jugador desde muy temprano, cuando era un chico que sobresalía en instituciones amateurs como Edmonton Internationals y Edmonton Strikers, ambas con sede en la ciudad canadiense que acogió a la familia.

“La primera vez que lo vimos fue un torneo infantil, el Dallas Cup. Ahí Davies tenía sólo 14 años. En ese tiempo yo trabajaba para Sporting de Kansas City. Davies jugaba en un equipo de barrio que se inscribió para jugar. Como faltaban escuadras para el torneo, los metieron a ellos”, recuerda Alvial en conversación con El Deportivo.

Y agrega que “era de Edmonton y jugaba como puntero izquierdo. Desde pequeño, su velocidad era impresionante. Técnicamente, le faltaba un poco, pero yo sabía que con más entrenamiento sería una figura. Creo que no me he equivocado”.

Fallido paso a Manchester

Tras destacar en torneos de menores y equipos amateurs, Davies fue rescatado por las divisiones menores de Vancouver Whitecaps, equipo de la Major League Soccer. Hasta allá lo siguió el ejecutivo chileno para conseguir su fichaje por Manchester United, cuadro en el que ya trabaja como ojeador en el continente americano.

“Cuando empecé en Manchester United fue el primer jugador al que recomendé para mirarlo. Con mi hijo Javier lo vimos en videos cuando jugaba en las menores del Vancouver, en la segunda o tercera categoría, cuando ya tenía 15 años. Llamé a mi jefe en Old Traffors y le dije que quería un pasaje para ir a Vancouver, para verlo en vivo. Viajé y después llamé al club inglés, les dije ‘a este chico hay que firmarlo ya, no mañana… ¡Ya!... ¡Es excepcional!’ La velocidad de Alphonso, a los 15 años, era impresionante”, rememora Alvial, quien también lanzó la carrera de otros jugadores como el estadounidense Christian Pulisic.

Pese a la insistencia de su veedor, los Diablos Rojos no movieron pieza por el canadiense. En paralelo, Davies empezaba a despuntar en su equipo y también con la selección de Canadá, escuadra en la que debutó cuando solo tenía 16 años, en 2017.

“Fui a Inglaterra y me senté con todos los miembros de la secretaría técnica para ver los videos. Incluso estaba José Mourinho, quien advirtió que ‘este chico tiene todo’. No sé por qué no lo escucharon. Fue un período de dos años, entre 2016 y 2018, en el que yo estuve varias veces en Reino Unido, siempre con la misma idea. Incluso, me puse un poco pesado, porque cuando yo creo en un chico, insisto mucho. Envié más de 25 informes y no lo quisieron comprar. ”, reconoce el chileno.

Bayern de Múnich fue más rápido que los ingleses. No puso ninguna de las objeciones del gigante británico y se decidió a hacer la oferta. A finales de 2018, la institución bávara pagó más de 12 millones de dólares por su pase.

“Un día estaba yo en un partido en Major League Soccer y vi a la gente de Bayern de Múnich. El veedor de los alemanes se sentó a mi lado en el estadio. Ellos sabían que yo había recomendado a Davies hace rato. El equipo alemán lo vio dos veces y lo compró, inmediatamente, no tuvo dudas”, analiza el scout.

Reencuentro en Atlanta

El jueves de la semana pasada, el campeón Argentina inició la Copa América de Estados Unidos 2024. La Albiceleste venció 2-0 a la selección de Canadá, partido que se jugó en la ciudad de Atlanta, en el estadio de Georgia. Alvial estuvo en el Mercedes-Benz Arena, donde jugó Davies, capitán de los Canucks.

“El otro día, cuando Canadá jugó contra Argentina, supo que yo estaba en el estadio y me fue a saludar. Es un chico que no se olvida de sus raíces, tampoco de donde salió. En ese partido intercambió camiseta con Messi”.

Alphonso Davies y el chileno Jorge Alvial se reencontraron en Atlanta.

Además, el exfuncionario de Chelsea afirma que “Alphonso es un jugador muy reconocido en Europa, por algo se buscaron con Messi para saludarse, eso demuestra un respeto mutuo y lo mucho que hoy se le respeta en el fútbol de elite”.

Cerca del Madrid

Actualmente, el zurdo es uno de los grandes objetivos de mercado en la ventana de traspasos que comienza la próxima semana. El jugador, quien termina contrato con los bávaros después de la próxima temporada, está en los planes de instituciones tan importantes como Real Madrid.

De acuerdo con el diario hispano Marca, el canadiense -cuyo pase está tasado en 54 millones en la página alemana Transfermarkt no pretende atender la renovación que le ofrecen los alemanes. Todo, para negociar una posible venta al actual monarca de la Champions que, precisamente, busca un jugador en la posición de lateral izquierdo. En ese contexto, el veedor chileno adelanta cuáles son los deseos del futbolista de 23 años.

“Es muy joven y tiene una gran carrera en el futuro. Equipos como Real Madrid y Manchester City lo están mirando para llevarlo de Bayern de Múnich. Yo le escuché que se quiere ir a Real Madrid. Está contento en Bayern, pero si lo llaman se irá feliz. Algo parecido con el City. Para mí, fácilmente, será uno de los dos mejores marcadores izquierdos del planeta en los próximos diez años. Es un muy chico muy profesional, como atleta es sobrenatural”, asegura Alvial.