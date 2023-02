El casi fichaje de Edu Vargas al Chelsea y Alexis al United: las historias del chileno que trabajó con Mourinho en Europa

Jorge Alvial ha tenido una de las carreras más increíbles del fútbol chileno. Pese a no ser un nombre conocido por el común de los fanáticos nacionales, el iquiqueño ha sido parte de clubes tan prestigiosos como Chelsea y Manchester United, y un personaje clave en el trabajo que han levantado equipos norteamericanos como el FC Cincinnati y Atlanta United.

El motivo de su anonimato para las grandes audiencias, es que Alvial no está dentro de la cancha. Su rol es en las gradas, mirando cada movimiento de los jugadores del presente y el futuro. Por más de 20 años se ha dedicado a eso y hoy es uno de los reclutadores más exitosos del planeta. Recomendó a Christian Pulisic cuando solo tenía 12 años. Le envió al Manchester United más de una decena de informes de Alphonso Davies cuando este recién debutaba en los Vancouver Whitecaps. Le dijo a Mourinho que firmara a Higuaín para el Chelsea y se fijó en Sergio Agüero cuando todavía era un chico no despuntaba en Independiente.

Ese historial lo tiene radicado en Estados Unidos, pero con un ojo en Chile, ya que actualmente es el nuevo fichaje de la startup B Talent Start, aplicación que busca brindar la oportunidad que de miles de jóvenes se ofrezcan a clubes a través de vídeos en donde muestran sus talentos. “He hablado con gente en Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos y la verdad es que todos han encontrado que es una excelente idea, que ahorra mucho tiempo y dinero. Los equipos profesionales están viendo que les va a servir mucho para bajar la cantidad de niños que se pierden”, comenta Jorge sobre el proyecto que lideran el ex futbolista Benjamín Ruiz y su socio Pablo Muñoz.

Incluso, es esta aplicación la que le permitió conocer a Ousman Touray, una promesa estadounidense con raíces en Gambia, país del África occidental que se encuentra rodeado en su totalidad por Senegal y de donde sus padres salieron para ir a Norteamérica. Tiene 20 años y juega de centrodelantero.

Su 1,96 metros de altura y el factor de ser zurdo, aparecen como sus principales cualidades. Unas que ahora estarán a prueba en Universidad Católica, equipo donde Alvial ya había trabajado décadas atrás. Una apuesta que podría verse muy pronto en las canchas chilenas y que llegó a los ojos del veedor precisamente gracias a B Talent Start.

De hecho, la conversación entre El Deportivo y Alvial nace justo en medio del lanzamiento internacional de la aplicación. El estratega se muestra convencido que la idea servirá mucho a los clubes y que será un gran complemento para la captación tradicional, ya que esta nunca podrá ser reemplazada del todo.

Y es que la carrera del chileno se pavimentó así. Conociendo a los jugadores de tú a tú fue que se hizo un nombre entre las personas que se dedican al mundo de los captadores. “Cuando trabajaba en la Universidad Católica me llamó Frank Anderson, con quien tenía una buena relación, y me pregunta por un jugador que recomendaría a Europa. Mi respuesta fue “uno muy joven, Agüero”. No me hizo caso, pero después se dio cuenta, así que cuando empezó a trabajar en Chelsea me ofreció ser el jefe de captación del equipo en Norteamérica y Sudamérica”, rememora quien en ese momento era entrenador del Puerto Rico Islanders.

Esa oportunidad llevó al iquiqueño al primer plano del fútbol mundial. Estuvo nueve años en el equipo de Londres y compartió con técnicos de la talla de André Villas-Boas, Guss Hiddink, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti y José Mourinho. De estos últimos es de los que mejor recuerdos tiene.

“El que me tenía mucha confianza era José Mourinho. Una persona espectacular, que me trató muy bien y con la que hablamos de muchos jugadores. Le recomendé a Higuaín cuando estaba muy jovencito y estuvo a punto de ir a verlo a Argentina, pero el Real Madrid lo compró. Con otro que me llevé muy bien fue con Ancelotti, quien la primera vez que lo conocí me preguntó cuál era el mejor jugador joven de Sudamérica. Le dije Javier Pastor y él me respondió que era una persona que sabía de fútbol. Nos llevamos muy bien”, admite Alvial.

Pero si un entrenador tiene un lugar especial para Jorge, ese es Mourinho. Con el luso generaron una relación tan cercana, que cuando “The Especial One” fichó por el Manchester United, no dudó en llamar al chileno para su staff. Por eso conoce su método a la perfección: “A él le gustaba mucho la personalidad del jugador. Yo estoy de acuerdo porque yo también busco jugadores con esa personalidad fuerte, que no tenga miedo a nada, que se crea capaz de todo y que tenga la pasión de aprender. Eso era lo número uno en lo que nos enfocábamos.

Incluso el reclutador cuenta detalles inéditos del paso de Mou por los Diablos Rojos y el complicado ambiente en el que tuvo que trabajar. “Fue muy difícil ese periodo, fue otra manera de hacer las cosas. En el United había una separación muy fuerte en el primer equipo, los captadores y el segundo equipo. Yo sé que no le cayó bien a Mou, porque él estaba acostumbrado a trabajar como en Chelsea en donde bajaba a las divisiones menores, a todo, era una unión muy cercana”, confiesa desde su casa en Georgia.

Aquel tópico hace imposible no llevar la conversación a Alexis Sánchez y su paso por el United, un fichaje en el que tuvo mucha incidencia. “Cuando él me pidió a un delantero yo le recomendé a Sánchez. El tenía mucha confianza en Alexis, de hecho lo conocía hace mucho, porque yo se lo recomendé cuando tenía 16-17 años y nosotros estábamos en Chelsea”, admite.

Pero Alexis no es el único chileno por el que ha luchado Alvial. De hecho, él fue quien recomendó el fichaje de Cristían Cuevas por el cuadro blue. Un jugador que prometía mucho, pero que terminó sin poder ganarse un puesto en el fútbol europeo. De aquello también tiene una reflexión: “Yo creo que fue un cambio muy fuerte salir de O’Higgins a Chelsea. Se fue a un nivel muy difícil y eso le costó mucho. Si hubiésemos hecho algo como dejarlo en O’Higgins y llevarlo de vez en cuando a Chelsea, quizás le hubiese costado mucho menos”.

Y a otro que tuvo en el radar fue Eduardo Vargas. El delantero estuvo a un paso de arribar a Chelsea tras su gran campaña con la U, pero al final terminó fichando por en Nápoles. “Estuvimos muy cerca de ficharlo, estaba todo listo pero al final creo que el representante cambió y se fue a Italia”, sostiene.

La gran duda eso sí, es cómo Alvial elije a un jugador. Qué ve, qué necesita encontrar para recomendarlo. Una pregunta a la que responde de forma clara. “Siempre me fijo en la parte personal, en el carácter del jugador. Uno de los ejemplos que yo siempre le pongo a los chicos, es para mí es Zamorano, Drogba... son jugadores que les dijeron no como cinco veces cuando tenían 15 años. Son jugadores que sabían lo que tenían, con una personalidad muy fuerte. No lo parabas nadie”, comenta.

Todo esto provoca que uno se asombre al descubrir que tras esos primeros años en Universidad Católica (donde descubrió a Humberto Suazo) nunca volvió a tener la oportunidad de trabajar en el país. “Me encantaría venir a trabajar en Chile, hasta ahora nunca he tenido una oferta”, confiesa.

Finalmente, Alvial cuenta los jugadores que más lo han asombrado en su carrera. Esos únicos. “Uno de los genios fue Humberto Suazo. Era gordito, si lo mirabas no parecía jugador de fútbol, pero era un genio. Otro fue Neymar que lo vi a los 14 años. Pulisic que lo vi a los 12 años, Alphonso Davies también. Mucha gente me decía cómo lo estás recomendando para el United. Yo cuando lo vi, encontré otras cosas que otros no veían”, cierra.