Ganancias de las AFP bajaron casi 4% en el primer trimestre y sumaron US$148 millones

Las AFP consiguieron ganancias por $137.125 millones (US$148 millones) en el primer trimestre de 2026, lo que constituye una baja de 3,77% versus igual periodo de 2025, cuando anotaron utilidades por $142.491 millones (US$154 millones).

Este menor resultado que registró la industria a marzo ocurrió pese a que sus ingresos por comisiones marcaron un aumento de 4% interanual, pues en los primeros tres meses del año totalizaron $314.807 millones (US$339 millones).

Pero la baja en las ganancias se explicó fundamentalmente por el peor desempeño que anotaron los fondos de pensiones en ese lapso. Se trata de la rentabilidad del encaje que deben mantener dichas compañías, dado que en el primer trimestre de 2026 la rentabilidad de los multifondos fue inferior que en igual lapso de 2025.

Así, la rentabilidad del encaje en enero-marzo implicó ganancias por $8.436 millones (US$9 millones), casi un 74% inferior a la rentabilidad por $32.195 millones (US$35 millones) que obtuvieron en el primer trimestre de 2025.

Con ello, el monto administrado del encaje se empinó un 16% al comparar marzo de 2026 con igual mes de 2025, alcanzando $2.166.366 millones (US$2.335 millones) al término del trimes.

Respecto de lo anterior se debe considerar que, en promedio, según las cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones en su sitio web, en el primer trimestre de 2026 el sistema de AFP obtuvo una rentabilidad real de 0,07% en el fondo tipo A (el más riesgoso); 0% en el B; -0,04% en el C; 0,26% en el D, y 0,66% en el E (el más conservador).

Mientras que en el primer trimestre de 2025 los resultados fueron mixtos: el A rentó -1,43, el B -0,69%, el C 1,05%, el D 1,88%, y el E 2,03%.

Utilidades por administradora

Sin embargo, a nivel individual las siete AFP de la industria reportaron resultados mixtos. Mientras Provida, Modelo y Uno aumentaron sus ganancias, las restantes AFP anotaron una reducción de sus utilidades.

La mayor baja la anotó Capital, con un resultado que en el primer trimestre de este año fue 18% inferior, totalizando utilidades por $23.141 millones (US$25 millones). En su análisis razonado, la AFP explicó que “esta disminución se explica por diversos factores: en primer lugar, se obtuvo una menor rentabilidad en la inversión del encaje en $4.997 millones, producto de menores retornos de los fondos de pensiones. En segundo lugar, se obtuvo un aumento en gastos del personal en $ 2.654 millones”.

Como tercer punto, argumenta que se registraron aumentos en los gastos de administración en $ 687 millones. Y agrega que esto fue compensado por “una disminución en los impuestos por $ 1.402 millones, en línea con los resultados obtenidos durante el período. Asimismo, se registraron mayores ingresos por comisiones, los cuales ascendieron a $2.408 millones”.

Le siguió Planvital con una caída de 8,64%, tras acumular ganancias por $13.861 millones a marzo (US$15 millones). En el tercer lugar se posicionó Cuprum con un retroceso del 6% en su resultado, hasta sumar $20.138 millones (US$22 millones).

Luego se ubicó Habitat, con una baja de 4% en sus ganancias hasta totalizar $32.011 millones (US$35 millones) a marzo.

En paralelo, AFP Uno fue la que más aumentó sus utilidades en el primer trimestre, con un alza de 27,6%, hasta sumar $4.393 millones (US$5 millones) gracias a que es la AFP que tiene la licitación de nuevos afiliados, por lo que todos los nuevos entrantes al sistema llegan a Uno. Eso generó que sus ingresos se incrementaran 24% en el primer trimestre, sumando $10.607 millones (US$11 millones).

Le siguió Provida con un incremento del 9% en sus ganancias, hasta los $29.691 (US$32 millones) que anotó a marzo. Este incremento en las ganancias que marcó Provida lo consiguió pese a que fue la única AFP que registró una baja en sus ingresos por comisiones, equivalente a una caída del 1,35%, sumando $68.633 millones (US$74 millones) en este ítem.

La AFP de propiedad de Metlife señaló en su análisis razonado que “la variación se explica principalmente por la inferior pérdida por deterioro neto efectuada en el periodo ($8.871 millones), lo que es compensado por la menor utilidad en rentabilidad del encaje ($3.818 millones neto de impuestos), los inferiores ingresos ordinarios ($937 millones), los mayores otros gastos varios de operación ($679 millones), por los superiores gastos en depreciación y amortización ($399 millones) y los inferiores resultados netos distintos de la operación ($262 millones)”.

Provida registró un gasto de personal inferior en $2.313 millones, totalizando $15.027 millones al cierre de marzo. “La disminución se explica principalmente por las inferiores bonificaciones y asignaciones al personal administrativo por $1.348 millones (23,5%) y por los menores costos en sueldos y comisiones pagadas del personal de ventas por $960 millones (15%) como resultado de la menor dotación de personal administrativo y de ventas”, detalló. Si en marzo de 2025 tenía 1.498 trabajadores, en marzo pasado eran 1.270.

Luego se posicionó Modelo con un alza del 3% en sus ganancias, hasta totalizar utilidades por $13.888 millones (US$15 millones).