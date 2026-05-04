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    Zelenski aborda con la UE, la OTAN y otros socios cómo “revitalizar” el proceso de negociaciones con Rusia

    El presidente del Consejo Europeo promete más sanciones a Rusia y aseguró que el futuro de Ucrania “está en la Unión Europea”

    Por 
    Europa Press
    Volodimir Zelenski en la Asamblea General de Naciones Unidas.

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, abordó este lunes con la Unión Europea (UE), la OTAN y otros socios cómo “revitalizar” el proceso de negociaciones de paz con Rusia, tras la “pausa” en los contactos a raíz del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    “Debido a la guerra en Irán, actualmente hay una obvia pausa en las negociaciones. Discutimos cómo revitalizar este proceso, los contactos con Estados Unidos y el papel de Europa en él”, mencionó Zelenski en un mensaje en redes sociales, tras un encuentro con líderes de Francia, Reino Unido, Italia, Noruega, Polonia, Finlandia, Canadá, la UE y la OTAN en el marco de la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en la capital de Armenia, Ereván.

    “También hemos sobre la situación en la línea del frente. De forma importante, todos los socios señalaron que las posiciones de Ucrania son ahora significativamente más fuertes. Estoy agradecido a nuestros guerreros”, manifestó Zelenski, quien reveló que también ha habido “conversaciones detalladas sobre el refuerzo de las capacidades aéreas”.

    En este sentido, afirmó que el diálogo sobre este tema ha incluido “la producción de los sistemas y misiles europeos necesarios, el apoyo a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) -una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania- y las formas de equipar a Europa con sus propias capacidades antibalísticas”.

    Zelenski, que ha dado las gracias a Canadá por su última contribución de 200 millones de dólares (cerca de 170,6 millones de euros) a la PURL, ha reseñado que las conversaciones con los socios también han cubierto “la necesidad de proteger la energía”, al tiempo que ha dado las gracias a la UE por su paquete de ayuda de 90.000 millones de euros, desbloqueado el 22 de abril tras dos meses de bloqueo por parte de Hungría.

    “Es importante que los fondos comiencen a llegar lo antes posible y que Ucrania pueda poner en marcha sus planes de resiliencia en preparación para el invierno. Gracias por apoyar a Ucrania”, sentenció el mandatario ucraniano.

    El presidente de la Unión Europea promete más sanciones a Rusia

    Tras el encuentro con el líder ucraniano, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo que la Unión Europea seguirá “apoyando todos los esfuerzos” hacia “una paz justa y sostenible”, incluso aumentando la presión sobre Rusia con más sanciones.

    “El futuro de Ucrania está en la UE. Seguiremos trabajando juntos hacia este objetivo”, indicó el socialista portugués en otro mensaje en redes sociales tras haber hecho “balance” de la situación en Ucrania en los márgenes de la Comunidad Política Europea de este lunes.

    También se pronunció sobre la reunión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha celebrado que el recién aprobado préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev “está proporcionando fondos vitales para las necesidades presupuestarias y de defensa”.

    La conservadora alemana también está apuntando a otros esfuerzos de la Unión con el país dirigido por Zelenski como la integración de sus industrias de defensa, la inversión en la producción de drones de Ucrania o la inclusión de Kiev en proyectos europeos como el escudo aéreo del bloque comunitario.

    Más sobre:UcraniaRusiaUnión EuropeaOtan

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