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    Le pasa la cuenta: el eufórico festejo de Tabilo tras salir campeón ante Bergs, el tenista que agredió a Garin

    Jano se proclamó en el Challenger de Aix-en-Provence y celebró airadamente en contra del belga, quien es recordado por empujar a Gago en la Copa Davis de 2025.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alejandro Tabilo festejó efusivamente el título ante Zizou Bergs, el tenista que agredió a Christian Garin en la recordada definición de Copa Davis.

    Alejandro Tabilo (43°) conquistó su primer título del año en el Challenger de Aix-en-Provence, en Francia. El tenista chileno batió en la final al belga Zizou Bergs (44°) por parciales de 6-4, 4-6 y 6-3 y, de pasada, regresará al Top 40 cuando se actualice el ranking ATP.

    La raqueta nacional tuvo que superar múltiples escollos para hacerse con la corona en territorio galo. Primero, el rival le supuso un desafío importante, ya que le arrebató el segundo set y llegó a complicarlo en la instancia decisiva. Sin embargo, otro inconveniente que debió sortear fue el masivo apoyo del público a favor del europeo, que hizo rememorar a una historiada definición de Copa Davis entre Chile y Bélgica, en 2025.

    Bergs fue el protagonista en aquella definición. En un cambio de lado, el nacido en Lommel agredió a Christian Garin y desató un escándalo de proporciones. El ariqueño no quiso continuar, acusando una lesión, mientras el equipo capitaneado por Nicolás Massú pedía la sanción hacia el europeo. Finalmente,Chile quedó descalificado por no retomar el partido.

    Es por este motivo que, tras el triunfo en la final, Tabilo se lo tomó como una especie de revancha. Jano festejó de forma eufórica, dando un salto sobre la arcilla y gritando con todo el punto consagratorio frente a Bergs. En esa misma línea, el sitio VTC Tenis hizo una comparativa de ambas situaciones y lanzó un picante mensaje replicando el desahogo del nacional: “La venganza es un plato que se sirve frío”, publicaron.

    Lee también:

    Más sobre:TenisChallenger Aix-en-ProvenceAlejandro TabiloZizou BergsChristian GarinPolideportivo

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