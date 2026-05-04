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    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Las acciones de eBay subieron hasta 13,4% en el premarket, alcanzando cerca de US$118, aún por debajo del precio ofrecido por GameStop.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    GameStop lanza oferta por eBay

    La cadena estadounidense de videojuegos GameStop anunció este domingo una oferta no solicitada y no vinculante para adquirir la plataforma de comercio electrónico eBay por US$ 125 por acción, en una transacción en efectivo y acciones que valora a la compañía en aproximadamente US$ 55.500 millones.

    La propuesta, dividida en partes iguales entre efectivo y acciones comunes de GameStop (incluida en el grupo de empresas meme) implica una prima de 20% respecto al cierre del viernes de eBay, que fue de US$104,07, y de 46% frente al precio del 4 de febrero, cuando la firma comenzó a construir una participación en la empresa, según indicó en un comunicado.

    Se trata a primera vista de una operación más que ambiciosa en vista del tamaño de ambas. La firma de marketplace fundada en 1995 tiene un marketcap de US$ 45.000 millones, casi cuatro veces el valor que tiene GameStop.

    Game Stop en Wall Street Andrew Kelly

    Esta firma se hizo mundialmente conocida como una “acción meme” durante el frenesí bursátil de inversionistas minoristas en 2021.

    eBay gastó US$ 2.400 millones en ventas y marketing en el año fiscal 2025, mientras que solo sumó un millón de compradores activos netos (de 134 millones a 135 millones, un aumento neto de menos del 0,75%). GameStop logrará reducciones de costos anualizadas de US$ 2.000 millones en los doce meses posteriores al cierre”, dijo la compradora en su comunicado.

    Pese al anuncio, la reacción del mercado reflejó dudas sobre la operación. Las acciones de eBay subieron hasta 13,4% en operaciones previas a la apertura de Wall Street, alcanzando cerca de US$118, aún por debajo del precio ofrecido por GameStop

    La ofertante, por su parte, anota un alza de 6,33% y su valor bursátil llega a los US$ 11.900 millones en la preapertura de Wall Street.

    A su vez, registró unas ventas netas de US$ 1.104 millones de dólares en su cuarto trimestre fiscal, cerrado a finales de enero.

    El CEO de GameStop, Ryan Cohen, señaló este lunes en CNBC que aún no ha iniciado conversaciones con la administración de eBay.

    “Recién estamos comenzando”, afirmó en el programa “Squawk Box”. Agregó que, por tratarse de una empresa pública, existen “todo tipo de incentivos financieros perversos desde el directorio hacia el equipo de gestión”, lo que condiciona la forma de abordar una operación de este tipo.

    Más sobre:eBayGameStop

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