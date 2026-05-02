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    DT cursa al menos 60 multas y 88 trabajadores fueron enviados a sus hogares en el Día del Trabajador

    La institución además informó que impusieron 88 sanciones después de una fiscalización a buses interurbanos en todo el país.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Dirección del Trabajo (DT) llevó a cabo fiscalizaciones por el feriado irrenunciable del 1 de mayo, Día de Trabajador. Como balance preliminar hasta las 17 horas de este viernes se contabilizaron 60 multas y 88 trabajadores fueron suspendidos y enviados a sus hogares tras detectar que debían descansar ese día.

    En el monto recaudado por las multas hasta el momento es de $31.764.600.

    La inspección comenzó desde el jueves 30 de abril en que también se buscó comprobar que los comercios dieran descanso a los trabajadores a partir de las 21 horas.

    Desde la DT además mencionaron que, en dos ocasiones, en las regiones de Coquimbo y O’Higgins, los encargados de los locales se resistieron a la fiscalización y tuvieron que solicitar presencia de Carabineros para aplicar las suspensiones de los trabajadores.

    En Talca dos comercios fueron cerrados y dentro de ellos se suspendieron a cuatro trabajadores.

    El feriado irrenunciable funciona para los trabajadores del comercio, quienes se relacionen con el expendio o venta directa al público de las mercaderías o productos.

    Sin embargo, también hay excepciones, como para quienes trabajan en distintos servicios de entretención y alimentación como clubes, restaurantes, cines, espectáculos en vivo, etc.; también en locales comerciales de los aeródromos civiles públicos y aeropuertos; y para quienes estén ligados a servicios esenciales como venta de combustibles y farmacias.

    Al mismo tiempo, esto considera que, como compensación, se permite a estos trabajadores descansar ese feriado al menos una vez cada dos años si continúan contratados por el mismo empleador.

    En este primer balance se da cuenta de 115 fiscalizaciones en el país y las regiones que más concentraron multas son la Región Metropolitana con 17, Valparaíso con 10, y Biobío con 9 sanciones.

    El año pasado la DT llevó a cabo en total 231 fiscalizaciones, cursó 65 multas que acumularon más de 54 millones de pesos y 99 trabajadores fueron enviados a sus hogares.

    Fiscalización a buses

    Asimismo, la DT fiscalizó a 236 buses interurbanos de pasajeros en terminales de todo el país, para verificar que se cumpliera el tiempo de descanso adecuado para conductores y auxiliares.

    Como resultado se cursaron 80 multas y se suspendieron a dos tripulantes que no habían cumplido su descanso antes de iniciar el recorrido.

    En los procedimientos se comprobó que las jornadas máximas de conducción fueran de 5 horas con un descanso posterior de 2 horas, que hubiera uso de literas y de registros automatizados de control de jornada para certificar que los conductores iniciaban su recorrido con los descansos legales.

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