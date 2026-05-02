Marcelino Núñez, rumbo a la Premier League: el Ipswich Town golea al QPR para sellar su ascenso en el fútbol inglés

Fue una jornada de definiciones en la Championship, que tuvo a los nacionales en busca de sus objetivos. Tras una fecha 46 donde todos los equipos jugaron en simultáneo, Marcelino Núñez resultó como uno de los vencedores. El Ipswich Town goleó al Queens Park Rangers, por 3-0, y abrochó su ascenso a la Premier League. Chile volverá a tener un representante en la máxima categoría del fútbol inglés.

El volante fue titular en una escuadra que necesitaba de los tres puntos para consolidar su retorno a la primera división. Y precisamente así fue. El equipo dirigido por Kieran McKenna consiguió un heroico triunfo en un eufórico Portman Road. La algarabía fue total para los 30 mil hinchas que repletaron el recinto.

Había ansiedad y esperanza en la previa. Los fanáticos recibieron al plantel por las calles de la ciudad, animando con banderas, cánticos y humo azul. Todo se tiñó del color del equipo, mientras el camino al ascenso comenzó con tranquilidad.

El gol de George Hirst recién comenzado el encuentro, a los 3 minutos, cimentó lo que sería una jornada redonda. Apenas seis minutos después, Jaden Philogene (9′) estiró la diferencia. A esa altura, todo indicaba que el objetivo no se iba a escapar.

El QPR reaccionó y fue un duro escollo. Tuvo un par de oportunidades que amenazó a la defensa de los Tractor Boys. No obstante, el equipo del chileno se quedó con la victoria.

Núñez jugó 71 minutos hasta que fue sustituido, en un momento donde parecía estar sellado el triunfo. Finalmente, Kasey McAteer (85′) terminó por consolidar la goleada. Pitazo final y miles de fanáticos invadieron el campo de Portman Road para festejar.

¡DE LAS COSAS MÁS MARAVILLOSAS QUE TIENE EL FÚTBOL! Ipswich Town volverá a jugar en la #PREMIERxESPN en la próxima temporada y por supuesto... ¡pitazo final e invasión de campo de los hinchas para festejar con su equipo!



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Un ansiado ascenso

De esta forma, el mediocampista nacional terminó una grandísima temporada, donde fue protagonista con su equipo. Disputó 36 encuentros, con tres goles y ocho asistencias. Su destacado rendimiento lo hizo llamar la atención de equipos de la máxima categoría del fútbol inglés. No obstante, independiente de si se concreta su fichaje con alguno de ellos, el chileno va a disputar la Premier League.

Con esta victoria, los Blues abrocharon su ascenso directo e hicieron inútil la victoria del Millwall, que esperaba su tropiezo para ubicarse como el segundo clasificado de un torneo que ya había sido ganado jornadas antes por el Coventry City.

En tanto, Ben Brereton se quedó al borde de los playoffs. El Derby County necesitaba algunos resultados para obtener una de las plazas, además de su propia victoria. Ninguna de las dos sucedieron. El conjunto del delantero, que fue titular y jugó 68 minutos, perdió 2-1 ante el Sheffield United, su exequipo.

De esta forma, Millwall, Southampton, Middlesbrough y Hull City se disputarán el último cupo para el ascenso a la Premier League.