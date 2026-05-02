SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”

    Con su nuevo disco, Romanticize the Dive, la banda canadiense vuelve a trabajar con el equipo de sus discos más celebrados y revisita el espíritu de sus años dorados. James Shaw habla con Culto sobre nostalgia, la experiencia de grabar en los legendarios estudios Electric Lady, por qué no lee las críticas de los discos y traza la posibilidad de volver a Sudamérica.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Había pasado el día trabajando en el célebre estudio Electric Lady, en Nueva York. James Shaw, guitarrista de Metric, le daba vueltas al nuevo material, pero necesitó un respiro. Salió a caminar y terminó en The Magician.

    “Es un lugar al que he ido muchísimas veces -cuenta a Culto-. Entré y estaban poniendo a Metric. Sonaron tres singles seguidos. Fue como si Nueva York me dijera: ‘Así es como suenas, recuerda cómo suenas’. Eso es lo que Nueva York y Electric Lady hacen por mí: controlar mi ego”.

    Oriundos de Toronto, el activo núcleo cultural de Canadá, Metric es uno de los nombres destacados en el panorama del pop surgido en los primeros años 2000. Desde su celebrado debut con Old World Underground, Where Are You Now? (2004) hasta su participación en la banda sonora de la saga Crepúsculo, han creado un pop aventurero que se ha movido entre el mainstream y el alternativo.

    Metric

    Luego de tres años, el grupo articulado en torno a James Shaw y la cantante Emily Haines (también parte del colectivo Broken Social Scene), además de Joshua Winstead (bajo) y Joules Scott-Key (batería) acaba de lanzar el material que grabaron en Electric Lady. Un álbum titulado Romanticize the Dive (Romanticiza la inmersión), lanzado el 24 de abril vía Thirty Tigers, en que el grupo intentó recrear la misma sensación del proceso de discos anteriores, como Fantasies (2009) y Synthetica (2012), pero desde la perspectiva de músicos maduros. Es algo así como retroceder un paso para avanzar. “Reunimos al mismo equipo que hizo esos discos, el mismo productor, el mismo mezclador, y nos dejamos llevar por la influencia de nuestra propia música de aquella época”, cuenta Shaw.

    Esa inmersión en su propio pasado, dice el músico, los llevo a una lectura más crítica del presente. “Mientras hacíamos el disco quisimos volver a lo que se sentía en aquella época. Y gran parte de eso consistía en pasar el rato en bares de mala muerte y sentir que había una había una especie de libertad. Eran los inicios de las redes sociales, los inicios de YouTube, los inicios de todas esas cosas. Y la verdad es que no sentíamos que nos tuvieran tan controlados como parece que nos tienen ahora”.

    Según Shaw, el concepto lo definieron en las sesiones de Electric Lady, cuando desarrollaban Tremolo, uno de los primeros temas que completaron para el álbum. “Entonces no sonaba para nada como suena ahora, pero recuerdo sentir que había algo en la esencia de esa canción que era el núcleo de este disco. Y cuando la volvimos a escuchar, reuní a todo el mundo en la sala y les dije: «Este es el núcleo del disco». Y todos me respondieron: «No sé a qué te refieres»”.

    Por supuesto, la experiencia de grabar en los legendarios estudios levantados por Jimi Hendrix en 1970, también aportó en el proceso. “Nosotros grabamos mucho en Ontario y al norte de Toronto, pero cuando voy a Electric Lady y le doy play a la música que estamos trabajando, es como si supiera al instante si lo que estamos haciendo va por buen camino o no. Es como si todo el edificio fuera mi suero de la verdad, ¿sabes? Es como si me dijera todo lo que necesito saber. Es como el entrenador que te dice: «Puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor»”.

    Lo que no ha variado en demasía, es el método de trabajo. Las canciones suelen nacer de dos formas. A veces Emily llega con una idea grabada en el celular o en el iPad. “Entonces le digo: ‘Vale, Emily, ahora tócala en el piano’. La grabamos en ProTools, cambiamos el tempo una y otra vez, y desde ahí empiezo a desarrollar ideas”. La otra vía es inversa: Shaw compone primero una pieza instrumental y luego Haines escribe sobre ella. “En este disco, As If You’re Here nació así. Escribimos toda la música, se la enviamos, ella iba en el auto y me respondió por mensaje: ‘Ya tengo una canción para esto’. Entró al estudio y la cantó de principio a fin. Esa es la toma que quedó en el disco, no grabamos otra”.

    Ese enfoque más directo también llegó hasta la portada del disco; es solo Emily Haines luciendo una gastada polera con el nombre del álbum hecho con trozos de cinta adhesiva. La idea era también marcar un quiebre visual. “Ya hemos hecho muchas portadas conceptuales -explica Shaw-. Y pensé que incluso más directo que las cuatro juntos, era mejor que solo aparezca uno de nosotros. Es como si ella representara todo lo que somos, lo que hacemos y lo que defendemos. Y es típico de Emily coger cinta adhesiva y escribir cosas con ella, tomar una camiseta y rasgarla. Cuando vi esa fotografía, pensé: «Creo que eso es exactamente lo que queremos decir»”.

    Hasta ahora, Romanticize the Dive ha logrado buenas críticas, que tienden a destacar que el nuevo material es de lo mejor que ha lanzado la banda en años. Pero Shaw no se pierde, asegura que no está pendiente de lo que se comenta sobre el trabajo del grupo. “Quiero decir, me gusta hacer feliz a la gente, pero creo que, si a ti no te hace feliz, no pasa nada. Y si tu trabajo consiste en escribir sobre por qué no te ha hecho feliz, tampoco pasa nada. Simplemente, no me corresponde a mí leerlo”.

    El impulso del nuevo álbum también abre la subsecuente gira de promoción. Y esperan incluir a Sudamérica en el mapa. “Hemos hablado de eso. Estaba hablando por teléfono con los miembros de Stars y Broken Social Scene sobre esta gira que estamos haciendo por Norteamérica, y les decía que tengo prensa latinoamericana, y me decían: «Genial, pues diles cuándo piensan ir por allí». Y yo les respondía: «Lo sé, lo sé, lo sé, es que aún no sabemos cuándo ni cómo, pero estamos trabajando en ello»”.

    Lee también:

    Más sobre:MetricLT SabadoRomanticize the DiveJames ShawEmily HainesElectric LadyBroken Social SceneMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI investiga homicidio con arma de fuego en comuna de San Clemente

    El mal momento de Curifor y el quiebre de la familia Domper Pons

    Chile invierte en Chile

    Los dineros del fideicomiso que Rodrigo Galilea encomendó a Picton

    Megarreforma: la reintegración tributaria y su impacto en el crecimiento, uno de los nudos que deberá resolver Hacienda

    Dorothy y el arte de “descontinuar” abusos

    Lo más leído

    1.
    La Casa de los Espíritus: El tiempo recobrado

    La Casa de los Espíritus: El tiempo recobrado

    2.
    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    3.
    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    4.
    Reseña de libros: de Wendell Berry a Roberto Brodsky

    Reseña de libros: de Wendell Berry a Roberto Brodsky

    5.
    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    PDI investiga homicidio con arma de fuego en comuna de San Clemente
    Chile

    PDI investiga homicidio con arma de fuego en comuna de San Clemente

    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los encuentros a puertas cerradas del “militante” Boric con la base del Frente Amplio

    El mal momento de Curifor y el quiebre de la familia Domper Pons
    Negocios

    El mal momento de Curifor y el quiebre de la familia Domper Pons

    Chile invierte en Chile

    Los dineros del fideicomiso que Rodrigo Galilea encomendó a Picton

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    La reservada reunión entre Germán Codina y Pablo Milad para tratar el regreso del público visitante en el fútbol chileno
    El Deportivo

    La reservada reunión entre Germán Codina y Pablo Milad para tratar el regreso del público visitante en el fútbol chileno

    Nicolás Monckeberg: “La transversalidad que hoy existe en el directorio de Colo Colo debe ser un ejemplo que sirva para la política”

    Mujeres al mando: menos del 5% de los clubes de las principales ligas tiene una presidenta

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”
    Cultura y entretención

    Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”

    Reseña de libros: de Wendell Berry a Roberto Brodsky

    La Casa de los Espíritus: El tiempo recobrado

    Silvia Salis, la alcaldesa de Génova y exatleta olímpica que desafía a Giorgia Meloni
    Mundo

    Silvia Salis, la alcaldesa de Génova y exatleta olímpica que desafía a Giorgia Meloni

    El conflicto en Irán consolida la guerra de los drones

    Al menos 12 muertos y más de una veintena de heridos por bombardeos israelíes en el sur de Líbano

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos