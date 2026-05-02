Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”

Había pasado el día trabajando en el célebre estudio Electric Lady, en Nueva York. James Shaw, guitarrista de Metric, le daba vueltas al nuevo material, pero necesitó un respiro. Salió a caminar y terminó en The Magician.

“Es un lugar al que he ido muchísimas veces -cuenta a Culto-. Entré y estaban poniendo a Metric. Sonaron tres singles seguidos. Fue como si Nueva York me dijera: ‘Así es como suenas, recuerda cómo suenas’. Eso es lo que Nueva York y Electric Lady hacen por mí: controlar mi ego”.

Oriundos de Toronto, el activo núcleo cultural de Canadá, Metric es uno de los nombres destacados en el panorama del pop surgido en los primeros años 2000. Desde su celebrado debut con Old World Underground, Where Are You Now? (2004) hasta su participación en la banda sonora de la saga Crepúsculo, han creado un pop aventurero que se ha movido entre el mainstream y el alternativo.

Metric

Luego de tres años, el grupo articulado en torno a James Shaw y la cantante Emily Haines (también parte del colectivo Broken Social Scene), además de Joshua Winstead (bajo) y Joules Scott-Key (batería) acaba de lanzar el material que grabaron en Electric Lady. Un álbum titulado Romanticize the Dive (Romanticiza la inmersión), lanzado el 24 de abril vía Thirty Tigers, en que el grupo intentó recrear la misma sensación del proceso de discos anteriores, como Fantasies (2009) y Synthetica (2012), pero desde la perspectiva de músicos maduros. Es algo así como retroceder un paso para avanzar. “Reunimos al mismo equipo que hizo esos discos, el mismo productor, el mismo mezclador, y nos dejamos llevar por la influencia de nuestra propia música de aquella época”, cuenta Shaw.

Esa inmersión en su propio pasado, dice el músico, los llevo a una lectura más crítica del presente. “Mientras hacíamos el disco quisimos volver a lo que se sentía en aquella época. Y gran parte de eso consistía en pasar el rato en bares de mala muerte y sentir que había una había una especie de libertad. Eran los inicios de las redes sociales, los inicios de YouTube, los inicios de todas esas cosas. Y la verdad es que no sentíamos que nos tuvieran tan controlados como parece que nos tienen ahora”.

Según Shaw, el concepto lo definieron en las sesiones de Electric Lady, cuando desarrollaban Tremolo, uno de los primeros temas que completaron para el álbum. “Entonces no sonaba para nada como suena ahora, pero recuerdo sentir que había algo en la esencia de esa canción que era el núcleo de este disco. Y cuando la volvimos a escuchar, reuní a todo el mundo en la sala y les dije: «Este es el núcleo del disco». Y todos me respondieron: «No sé a qué te refieres»”.

Por supuesto, la experiencia de grabar en los legendarios estudios levantados por Jimi Hendrix en 1970, también aportó en el proceso. “Nosotros grabamos mucho en Ontario y al norte de Toronto, pero cuando voy a Electric Lady y le doy play a la música que estamos trabajando, es como si supiera al instante si lo que estamos haciendo va por buen camino o no. Es como si todo el edificio fuera mi suero de la verdad, ¿sabes? Es como si me dijera todo lo que necesito saber. Es como el entrenador que te dice: «Puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor»”.

Lo que no ha variado en demasía, es el método de trabajo. Las canciones suelen nacer de dos formas. A veces Emily llega con una idea grabada en el celular o en el iPad. “Entonces le digo: ‘Vale, Emily, ahora tócala en el piano’. La grabamos en ProTools, cambiamos el tempo una y otra vez, y desde ahí empiezo a desarrollar ideas”. La otra vía es inversa: Shaw compone primero una pieza instrumental y luego Haines escribe sobre ella. “En este disco, As If You’re Here nació así. Escribimos toda la música, se la enviamos, ella iba en el auto y me respondió por mensaje: ‘Ya tengo una canción para esto’. Entró al estudio y la cantó de principio a fin. Esa es la toma que quedó en el disco, no grabamos otra”.

Ese enfoque más directo también llegó hasta la portada del disco; es solo Emily Haines luciendo una gastada polera con el nombre del álbum hecho con trozos de cinta adhesiva. La idea era también marcar un quiebre visual. “Ya hemos hecho muchas portadas conceptuales -explica Shaw-. Y pensé que incluso más directo que las cuatro juntos, era mejor que solo aparezca uno de nosotros. Es como si ella representara todo lo que somos, lo que hacemos y lo que defendemos. Y es típico de Emily coger cinta adhesiva y escribir cosas con ella, tomar una camiseta y rasgarla. Cuando vi esa fotografía, pensé: «Creo que eso es exactamente lo que queremos decir»”.

Hasta ahora, Romanticize the Dive ha logrado buenas críticas, que tienden a destacar que el nuevo material es de lo mejor que ha lanzado la banda en años. Pero Shaw no se pierde, asegura que no está pendiente de lo que se comenta sobre el trabajo del grupo. “Quiero decir, me gusta hacer feliz a la gente, pero creo que, si a ti no te hace feliz, no pasa nada. Y si tu trabajo consiste en escribir sobre por qué no te ha hecho feliz, tampoco pasa nada. Simplemente, no me corresponde a mí leerlo”.

El impulso del nuevo álbum también abre la subsecuente gira de promoción. Y esperan incluir a Sudamérica en el mapa. “Hemos hablado de eso. Estaba hablando por teléfono con los miembros de Stars y Broken Social Scene sobre esta gira que estamos haciendo por Norteamérica, y les decía que tengo prensa latinoamericana, y me decían: «Genial, pues diles cuándo piensan ir por allí». Y yo les respondía: «Lo sé, lo sé, lo sé, es que aún no sabemos cuándo ni cómo, pero estamos trabajando en ello»”.