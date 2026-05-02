El libro recomendado: el mapa literario de Roberto Bolaño

Notas para una autobiografía. Entrevistas (1975-2003)

Roberto Bolaño

Alfaguara

En marzo de 1975, un joven de 22 años llamado Roberto Bolaño concedía su primera entrevista al diario El Día de México. En ella, con la soberbia y el ardor propios de la juventud, declaraba que el deber del poeta era plegarse a la lucha de su pueblo con vistas a la revolución. Ese muchacho, que nunca pisó una universidad y sobrevivía con trabajos esporádicos, ya contenía el germen del mito. Aquella charla abre Notas para una autobiografía, un volumen imprescindible de Alfaguara que recopila sus conversaciones entre 1975 y 2003, permitiéndonos seguir el rastro de su voz desde el anonimato mexicano hasta la consagración con Los detectives salvajes. El libro funciona como un artefacto de memoria viva. En sus páginas, Bolaño hace gala de su honestidad brutal, la que ya en su época lo hizo ganar fama de polémico: disparó contra la “nueva narrativa chilena” con una lucidez que incomodaba, mientras rescataba con generosidad las voces entonces emergentes de Alejandra Costamagna o Lina Meruane. Ágil, sin guardarse nada, “cuñero”, daba cuenta de lo que constituía el centro líquido de su literatura, lo realmente importante: su amor por la poesía, los libros y los escritores. La base de su proyecto escritural, ese que nació a partir de su admiración por Nicanor Parra, del que heredó esa mirada filosa. También descubrimos al hombre detrás del autor: el vicioso de los juegos de estrategia, el lector voraz que escuchaba a David Bowie para combatir el frío mientras escribía, y el padre que solo aspiraba a comprar juguetes para su hijo. En suma, leemos a Bolaño por sí mismo como el excelente entrevistado que era. Sin filtros.