Los dineros del fideicomiso que Rodrigo Galilea encomendó a Picton

El 11 de marzo de 2018, el abogado Rodrigo Galilea Vial (hoy de 59 años) asumió como senador por el Maule. Y debido al patrimonio que había ido acumulando con los años, principalmente con sus negocios inmobiliarios, se convirtió en el único parlamentario que ha suscrito un fideicomiso.

Es que mediante la matriz de sus negocios personales, la sociedad Inmobiliaria, Inversiones y Asesorías Vientos del Sur y Cia, el expresidente de RN encomendó a Picton la gestión de parte de su patrimonio mientras estuviese en el Parlamento: el 20 de abril de 2018 traspasó activos por $23.076 millones a esa Administradora General de Fondos.

Pero ahora que su periodo como senador terminó, también llegó a su fin el mandato especial de administración de cartera de valores. Por eso, el 11 de marzo pasado, Picton realizó la rendición de cuentas del dinero administrado en estos ocho años, convirtiéndose en el fideicomiso más duradero desde que entró en vigencia la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés (2016).

Picton es, precisamente, el mismo gestor de inversiones que escogieron los dos ministros del actual gobierno que suscribieron un fideicomiso: el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal; y el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés.

El balance

La rendición final del patrimonio administrado por la AGF muestra que la utilidad por revalorización del patrimonio que encomendó Galilea a Picton sumó $11.367 millones, lo que, calculado sobre el saldo promedio administrado, significaría una rentabilidad nominal anualizada del 9,5%.

Para tener una dimensión: en todo el periodo de ocho años de Galilea como senador, la rentabilidad fue de 104,6%. Y desde abril de 2018 a marzo de 2026, el IPC ha variado en torno a 48%.

Si se considera la remuneración que recibió la AGF por su labor, además de otros gastos y comisiones, la utilidad total que llegó finalmente a Galilea totalizó unos $10.511 millones.

La gestión de Picton reportó las mayores utilidades en el ejercirio 2020, con más de $2 mil millones, un año donde la crisis económica provocada por la pandemia se tomó el mundo y que pilló a Chile justo después de un estallido social. En Chile, el Ipsa cerró ese año con una baja de 10%, su peor desempeño anual desde 2013 (-14%).

Sin embargo, la gestora invirtió parte de los activos de Galilea en el extranjero: al final de su período reportó unos US$ 4,5 millones en activos en dólares. Al inicio casi no tenía activos en dólares. Y en acciones locales, solo rindió a marzo de 2026 unos $ 2.300 millones, con una diversificada cartera en empresas como Aguas Andinas, Embotelladora Andina, BCI, Banco Santander, Cencosud, Banco de Chile, CMPC, Colbún, Copec, Falabella, Itau, Latam Airlines (la mayor, con $ 277 milloes), Mall Plaza y SQM.

Si bien la AGF inicialmente recibió $23.076 millones, en junio de ese mismo año Galilea ingresó otros $1.930 millones, y en marzo de 2020 aportó $4.800 millones adicionales, debido a que el senador recibió nuevos recursos con posterioridad a la firma del contrato. Aquello significa que, en total, Galilea entregó $29.806 millones a Picton.

Pero en 2020 el senador también rescató $23.585 millones para invertirlos directamente en vehículos domiciliados en el exterior, para lo cual la ley no exige hacer un fideicomiso.

Así, sumando y restando los ingresos y egresos, más la rentabilidad que ya anotaba Picton hasta ese momento, el dinero administrado cerró 2020 en $10.329 millones. Al momento de hacer la rendición de cuentas, gracias a la rentabilidad que consiguió la AGF de ahí en adelante, el pasado 11 de marzo la gestora restituyó a Galilea $16.733 millones.

El inventario antes y después

Tal como lo establece la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, Picton tuvo que proceder a la liquidación de los valores que le entregó Galilea en un inicio, para luego invertir todo en activos a elección de la gestora.

Todo eso, siguiendo las reglas generales fijadas en el mandato suscrito en 2018, que consideró una inversión en renta variable como máximo del 25% del patrimonio administrado.

El 20 de abril de 2018, los dineros que Galilea entregó a Picton consideraban $20.421 millones invertidos en una cartera de renta fija custodiada por Bice Inversiones, que contenía distintos bonos de empresas y bancos locales. Otros $1.479 millones estaban en una cartera de renta variable también custodiada por Bice. El resto estaba distribuido en fondos mutuos del mismo custodio, Volcom Capital AGF, Neorentas AGF, y Principal AGF.

Las inversiones que Picton entregó a Galilea hace poco más de un mes consideran $9.750 millones en una cartera que Bice Inversiones denomina de renta variable, pero que en realidad tiene la mayor parte de los recursos invertidos en activos alternativos extranjeros de alta y baja volatilidad, y activos alternativos nacionales de baja volatilidad.

La cartera de renta fija terminó con $2.661 millones, concentrada principalmente en bonos de empresas y en menor medida papeles bancarios.

Pero la gestora también entregó una parte relevante del dinero en dólares: US$ 4.581.758. Casi todos los recursos denominados en la moneda norteamericana estaban invertidos en activos alternativos extranjeros de alta volatilidad, administrados por Moneda, Ameris, Partners, Compass, pero fundamentalmente por el mismo Picton.

Si bien ahora terminó el fideicomiso, al igual que el periodo de Galilea como senador, Picton seguirá manejando los recursos del expresidente de RN.