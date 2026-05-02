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    La reservada reunión entre Germán Codina y Pablo Milad para tratar el regreso del público visitante en el fútbol chileno

    Ambos personeros se encontraron en la Delegación Presidencial y conversaron sobre los diversos temas que son prioritarios para el fútbol y el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Este lunes se llevó a cabo una importante reunión entre las autoridades de la ANFP y el delegado Germán Codina. Foto: DPR.

    Después de mucho tiempo, las autoridades se abren a que el fútbol chileno tenga hinchadas visitantes en todos los partidos. Ese es al menos el deseo de Germán Codina, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, quien públicamente ha manifestado este interés. Por eso, este lunes organizó y coordinó una reunión en su despacho con el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

    La cita también tuvo como participantes al gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab, al gerente de Seguridad de la ANFP Felipe de Pablo y al gerente de Comunicaciones, Patricio Yévenes. Mientras que por la Delegación el exalcalde de Puente Alto estuvo acompañado por su equipo asesor. El encuentro se extendió por casi dos horas y en él se abordaron diversos temas, que ambos protagonistas reconocen en conversación con El Deportivo.

    “Fue una reunión informativa para el Delegado de todo el proceso que estamos haciendo con el Registro Nacional del Hincha y las etapas que vienen desde el punto de vista de la biometría, que es instalar en los estadios, a nivel de los gobiernos regionales y a nivel del Ministerio del Interior”, relata el timonel del fútbol chileno.

    En ese sentido, el dirigente señala que manifestaron algunos puntos de interés, especialmente en el ámbito legislativo. “Hemos trabajado con el gobierno anterior una ley corta, que está estancada. Y le informamos, más o menos, cuáles eran los puntos que trabajamos en conjunto con el Ministerio del Interior y cuáles son las objeciones que tenemos a ciertos puntos que agregaron posteriormente a nuestra reunión”, subraya.

    En cuanto a los cambios legislativos, la autoridad regional afirma que todo entra en el análisis. “Hay elementos de lo que denominan ley corta que deben ser rediscutidos en el Congreso, porque cambió una parte importante de sus integrantes y compartimos con Pablo Milad que la ley se perfeccione y que existan más herramientas para controlar los accesos a los recintos y de esa manera también impedir que obviamente se generen situaciones de riesgo”, asegura.

    “Cuando hay tanta aglomeración de personas, debemos volver a que esto sea un espacio bonito y que la gente esté motivada en poder disfrutarlo. Sabemos que hay mucha pasión, que las hinchadas tienen un corazón fuerte y mucho cariño por su camiseta, pero también ese cariño no se puede transformar en acciones violentas, y eso es lo que a nosotros nos interesa poder extirpar del ámbito del fútbol”, agrega.

    Clásicos con visitantes

    Pablo Milad, por su parte, afirma que también el objetivo era exponer las urgencias en cuanto a la organización de los partidos e interiorizarse en las exigencias que esto conlleva. Asimismo admite que se conversó la opción de tener público visitante en los encuentros de alta convocatoria como los clásicos.

    “Para esos temas vamos a hacer una mesa de trabajo con ellos, principalmente. Nosotros tenemos ya una mesa de trabajo con el Ministerio de Seguridad, en la cual se programan los partidos y se ve también, pero es importante informar y trabajar con los delegados con respecto a esto”, destaca.

    Sin embargo, también expresa que existen temas reglamentarios que podrían frenar esta opción. “Hay una normativa, que son las bases del campeonato, que señalan que, en un partido clasificado como Clase A, el organizador tiene la facultad de no tener hinchas visitantes. Entonces, eso va a depender también de la clasificación del partido”, advierte.

    Codina, por su parte, valora el tono del encuentro y es optimista a que esto pueda cambiar: “Como Delegación, hemos puesto sobre la mesa puntos que incluso estábamos conversando recién en cuanto al anhelo de que puedan asistir hinchas locales y visita a los recintos. También le planteé a la ANFP la necesidad de que el fútbol femenino se trate con la dignidad que corresponde y que se juegue en recintos apropiados. A mí me interesa que, entendiendo que puede que comercialmente no sea tan atractivo aún, también comencemos a tomar medidas para darle el lugar que corresponde”.

    Rol preventivo

    Acerca del rol de los clubes y las autoridades con relación a los espectáculos deportivos, el delegado es categórico en cuanto a lo que debiese ser prioritario. “Estuvimos analizando temas que dicen relación con el manejo de algunas decisiones en la idea de dar más garantías al público asistente a los recintos y también garantizar que el orden y la seguridad primen por sobre pequeños piños que lo que hacen es muchas veces enlodar y generar situaciones conflictivas al interior de los recintos”, establece el delegado.

    Por ello, pone énfasis en una labor preventiva y no reactiva. “Le decía al presidente de la ANFP que ojalá no tuviéramos que esperar una situación trágica nuevamente como para que tanto la ANFP, como los clubes y todos los actores, entiendan lo importante de actuar con urgencia”, remata.

    Luego de este primer encuentro, se esperan nuevas reuniones entre las partes para ir afinando la coordinación y lograr en el corto y mediano plazo un escenario que permita que el público visitante regrese a los estadios.

    Más sobre:FútbolDelegación PresidencialGermán CodinaPablo MiladANFPFelipe de PabloYamal RajabPatricio Yévenes

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