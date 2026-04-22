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    El Clásico Universitario estuvo en la mira: la instrucción del gobierno que involucra directamente al fútbol

    Desde la Delegación Presidencial le han comunicado a los clubes la intención de que vuelvan los visitantes a los encuentros que se disputen en el certamen local.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    ¿Será con público visitante? La trama detrás de la venta de entradas del Clásico Universitario. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El Clásico Universitario de este sábado se jugará sin público visitante. Así fue definido en la planificación operativa del encuentro y ratificado por las autoridades involucradas en la organización del partido, que se disputará a las 18 horas en el Estadio Nacional. Sin embargo, durante los últimos días generó ruido la detención de la venta de entradas en el sistema oficial.

    Eso abrió la puerta a la eventual presencia de hinchas de Universidad Católica en Ñuñoa. Desde el club azul, sin embargo, aseguran que el problema con los tickets se debió a fallas técnicas. Aun así, desde la Delegación Presidencial señalan a El Deportivo que no han emitido una alguna resolución que autorice o prohíba la presencia de público visitante para este compromiso. Según indicaron, el procedimiento formal establece que son los clubes organizadores quienes realizan la solicitud.

    Aun así, reconocen que la idea de la autoridad es que en el mediano plazo todos los encuentros puedan recibir hinchada forastera, como ocurría antes. “Eso es un proceso. No es sólo la decisión de una autoridad. Es plan, mesas de trabajo, compromiso con los clubes, dirigencias, entre otros factores”, remarcan. En ese contexto, la Delegación Presidencial sostuvo que el avance hacia partidos clase A con presencia de ambas hinchadas se encuentra en desarrollo y que requiere acuerdos.

    La U recibirá a la UC en el Estadio Nacional. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    Desde la asunción del Presidente José Antonio Kast, el gobierno ha remarcado que su intención es que “vuelva la familia al estadio”. Un retorno progresivo que incluye a la hinchada visitante en los encuentros. En el caso de la U, ya jugó así ante Deportes La Serena, por ejemplo. La UC también ha recibido a fanáticos de sus rivales en el Claro Arena. Solo ante Boca Juniors signficó un problema mayor.

    En el Clásico Universitario fue una propuesta, pero se trató de una idea deslizada de lejos. Finalmente se acordó que sea solo hinchas locales.

    ¿Qué pasó con las entradas del Clásico Universitario?

    Desde Universidad de Chile explican que la interrupción momentánea en la venta de entradas respondió a una determinación interna del club y no estuvo relacionada con la eventual habilitación de localidades para hinchas visitantes.

    El escenario operativo para este sábado no considera la presencia de seguidores de la UC en el estadio. La medida se ajusta a los criterios aplicados en otros encuentros de alta convocatoria disputados durante la temporada. La idea en Azul Azul es reestablecer la disponibilidad de boletos para sus seguidores en las próximas horas.

    El debate sobre el retorno del público visitante ha sido recurrente en el fútbol chileno durante los últimos años. Autoridades y dirigentes del fútbol han planteado la necesidad de avanzar en un modelo que permita la convivencia de ambas parcialidades. Algo que ha tenido dificultades producto de los hechos de violencia en temporadas anteriores.

    El Clásico Universitario de este sábado será uno de los encuentros con mayor asistencia de público en lo que va de la Liga de Primera. La planificación, como es costumbre en este tipo de encuentros, contempla un despliegue especial de seguridad en los accesos y en el entorno del recinto, así como controles reforzados para el ingreso de los asistentes.

    En lo futbolístico, la U llega séptima al partido, con 14 puntos en 10 partidos. Un escenario similar al que enfrenta la UC, que tiene 17 unidades (tres más que el cuadro laico) y es cuarta en la clasificación. El equipo de Daniel Garnero cayó ante Unión La Calera este lunes, mientras que el combinado de Fernando Gago igualó sin goles ante Everton en Viña del Mar.

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