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    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro

    El empresario presentó una segunda Oferta Pública de Acciones para ubicarse al mando de la concesionaria. La próxima semana es la junta de accionistas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Aníbal Mosa vuelve a la carga para tomar el control de Blanco y Negro. El empresario presentó una segunda Oferta Pública de Acciones (OPA) para quedarse con el control de la concesionaria a cargo de Colo Colo.

    La operación contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B -equivalentes al 61,18% de esa serie- a un precio de $162 por papel, lo que totaliza cerca de $9.912 millones.

    Es decir, Aníbal Mosa está dispuesto a desembolsar cerca de US$10 millones para volver a tomar el control del Cacique.

    En el documento se señala que “el monto total de la oferta asciende a la suma de $9.912.208.150 (nueve mil novecientos doce millones doscientos ocho mil ciento cuarenta pesos), siempre que se concrete la adquisición del total de las Acciones Ofrecidas”.

    Esta se extiende “al total de las Acciones Ofrecidas Comprar, esto es, al total de las 61.186.470 acciones de la Serie B, que representan un 61,186% del capital de dicha sociedad. La oferta no se extiende a mercados que se encuentran fuera de la República de Chile, sin perjuicio que los titulares de Acciones Ofrecidas Comprar que pertenezcan o residan en cualquier jurisdicción podrán participar en la oferta”.

    En cuanto al objetivo de la Oferta, se señala que es “alcanzar una participación accionaria que permita al Oferente consolidar una posición de control en la Sociedad. Dicha posición, se espera que permita facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la Sociedad”.

    Más adelante se detalla que “en caso de resultar exitosa la Oferta, el Oferente pasará a ser el controlador de la Sociedad como titular, directa y/o indirectamente a través del FIP Parinacota, de más del 50,01% del total de acciones Serie B emitidas por la Sociedad”.

    En relación a los plazos, esta se extiende por 30 días corridos entre el 22 de abril y el 22 de mayo de 2026, en la hora de apertura y cierre del mercado bursátil.

    La información sobre el resultado de la oferta será avisado en el tercer día contado desde la fecha de vencimiento.

    La primera chance

    Cabe mencionar que esta es la segunda oportunidad en la que Aníbal Mosa intenta quedarse con el control de Blanco y Negro.

    A comienzos de año la intención del empresario era comprar un 30% más y así lograr ser dueño del 66,01% de la concesionaria, lo que le daría el control absoluto. Para cumplir este objetivo ofreció $150 por acción, un 61% por sobre el valor de mercado.

    Sin embargo, sus intenciones no se concretaron. Mosa solo pudo adquirir el 9,17% de las acciones que deseaba. Su capital aumentó un 2,75%, pero no se quedó con el control absoluto de Blanco y Negro. De hecho, alcanzó un 38,8%, muy lejos del porcentaje que buscaba en la operación.

    “En razón de lo anterior, el oferente (Aníbal Mosa) pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones serie B de la sociedad, representativas del 38,813% del capital de la sociedad, no alcanzando el control de la sociedad“, comunicó la OPA en la oportunidad.

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