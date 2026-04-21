El crudo diagnóstico de Jorge Sampaoli sobre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Jorge Sampaoli conoce de cerca la realidad del Sevilla. El técnico tuvo un paso entre 2016 y 2017, y luego otro, más irregular, en la temporada 2022-23. En esta última, salió con un 48% de rendimiento.

Ahora, en entrevista con el medio Sport, el casildense apunta a la estructura del cuadro donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por su, según el técnico, escaso trabajo en las divisiones inferiores. “En Sevilla, en el última etapa, tuvimos que armar con urgencia un recambio de jóvenes, aunque la base estaba bastante desvalorizada”, lanzó.

Sampaoli, en el Sevilla.

En esa línea, el entrenador argentino reconoció que el club ibérico no encontró tranquilidad interna. “Es evidente que tiene que haber una estabilidad a nivel institucional para trabajar y a veces en el mundo del fútbol no siempre es fácil. Los entrenadores en España o en Europa saltan con rapidez, pero en Sudamérica, en Brasil, en Argentina o en México es mucho peor. Entonces es imposible. Por eso que digo que la urgencia y la necesidad provoca muchos errores de planificación”, dijo.

El exDT de la Roja realizó una comparación con lo que hacen, por ejemplo, en la Ligue 1 y la Serie A. “En Francia se contratan jugadores jóvenes de mucha capacidad. En realidad, es lo que ha hecho por ejemplo Cesc Fábregas en el Como, llevar jugadores de mucho nivel, jóvenes, con un promedio de edad muy bajo. Es un entrenador con una mirada española, que ha llevado al Como a un nivel de competencia alto con jóvenes destacados que no son utilizados a lo mejor en sus equipos”, comentó.