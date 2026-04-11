La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa.

La presencia de futbolistas chilenos en las principales ligas de Europa atraviesa uno de sus momentos más complejos. No hay representantes en la Premier League ni en la Bundesliga. La concentración está en España, Italia y Francia. En todos los casos, el escenario es similar: están comprometidos en la lucha por evitar el descenso.

Ninguno de sus equipos ocupa posiciones de clasificación internacional ni zonas medias. Hace tiempo quedaron atrás los días de brillo, con Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Claudio Bravo ganando títulos. El panorama es opuesto.

España marca la tendencia

En LaLiga, la permanencia involucra a cuatro futbolistas chilenos con sus equipos ubicados en la zona baja de la clasificación. El Sevilla, donde militan Sánchez y Gabriel Suazo, se ubica en el 17º lugar, con 31 puntos, apenas una unidad por encima del Elche, equipo que actualmente marca el límite de la zona de descenso con 29 unidades.

La diferencia es mínima y mantiene al club dentro del grupo de equipos que aún no aseguran la permanencia. Está a dos puntos del descenso.

Durante las últimas semanas, el rendimiento del Sevilla ha sido irregular. La inestabilidad deportiva también se reflejó en la conducción técnica, tras la salida del entrenador Matías Almeyda en pleno tramo final del campeonato. En su reemplazo llevaron a Luis García Plaza.

En tanto, en el mencionado Elche juega Lucas Cepeda y también Matías Dituro (el guardameta está nacionalizado chileno). El equipo marcha en la decimoctava posición con 29 puntos, en zona de descenso. Desde la llegada del extremo chileno, el equipo ha ganado solo un partido y en ese encuentro no sumó minutos. Restan ocho jornadas en LaLiga.

Todos los chilenos están peleando el descenso en Europa.

En Italia no mejora

En la Serie A, tres futbolistas chilenos se encuentran involucrados en la lucha por evitar el descenso. El margen de seguridad varía entre los equipos, pero ninguno ha logrado consolidarse fuera de la zona comprometida.

El Torino, donde juega Guillermo Maripán, ocupa la décimosegunda posición con 33 puntos. Es el equipo mejor aspectado, ya que mantiene una ventaja de nueve unidades respecto al Lecce, que se encuentra en zona de descenso. En sus últimos 12 partidos, el conjunto turinés ha obtenido solo tres triunfos. En términos individuales, el defensor formado en la UC ha tenido participación constante.

La situación es más delicada en el caso del Lecce, club donde se desempeña Matías Pérez. El equipo suma 27 puntos y actualmente se encuentra en zona de descenso directo, aunque con una diferencia mínima respecto a los equipos que luchan por salir de esa posición. Iguala en puntos con el Cremonese, pero se mantiene por debajo por diferencia de goles. En sus últimos cinco partidos, el equipo ha conseguido una sola victoria.

El panorama más complejo corresponde al Pisa, equipo donde milita Felipe Loyola, desde enero. El club nerazzurri ocupa la última posición con 18 puntos y se encuentra a nueve unidades de la zona de salvación, con siete fechas por disputarse.

Francia con margen mínimo

En la Ligue 1, el Auxerre de Francisco Sierralta se encuentra en la antepenúltima posición del campeonato con 23 puntos, ubicación que actualmente lo sitúa en zona de liguilla de promoción.

La diferencia respecto a los puestos de descenso directo es de cinco unidades, mientras que la distancia con la zona de salvación es de cuatro puntos. Ese lugar es ahora del Niza. Tienen seis partidos por delante.