Seis en las grandes ligas: el mapa de los chilenos en Europa para la temporada 2025-26.

Las principales ligas europeas ya afinan detalles para el inicio de la temporada 2025-26. Este fin de semana volverán a la acción la Premier League (Inglaterra), LaLiga (España) y la Ligue 1 (Francia). La Bundesliga (Alemania) y la Serie A (Italia) esperarán hasta el siguiente para su arranque.

El panorama para los futbolistas chilenos es reducido en comparación con ciclos anteriores: solo hay presencia en tres de las cinco grandes ligas. Italia concentra la mayor colonia, con Alexis Sánchez y Damián Pizarro en Udinese, aunque el Niño Maravilla no sabe donde continuará su carrera. También están Guillermo Maripán en Torino y Matías Pérez en Lecce.

En España, Gabriel Suazo vestirá la camiseta del Sevilla, y en Francia, Francisco Sierralta lo hará por el Auxerre. No hay más.

Más allá de la élite

La búsqueda de minutos ha llevado a otros nacionales a ligas y divisiones distintas. La Championship inglesa, ya en marcha, cuenta con Ben Brereton (Southampton), Marcelino Núñez (Norwich), Vicente Reyes (Peterborough) y Lawrence Vigouroux (Swansea).

En Dinamarca, Darío Osorio se mantiene en el Midtjylland, mientras que en Rusia se encuentran Jordhy Thompson (Orenburg), Thomas Galdames (Krylia Sovetov) e Ignacio Saavedra (Sochi). Bélgica suma a Nayel Mehssatou, reciente fichaje del Standard de Lieja.

Más allá, el mapa incluye destinos tan dispares como Suiza, Turquía, Grecia o Noruega, además de divisiones menores de España e Italia. Una diáspora amplia, pero con poco peso en los escenarios más exigentes.

El contraste

La campaña 2024-25 dejó luces y sombras. En las principales ligas, Guillermo Maripán asoma como el nombre más protagonista, que jugó 28 duelos en la Serie A con el Torino. Incluso fue escogido el mejor jugador de su club.

En general, Vigouroux fue el más regular: 46 partidos como titular en el Swansea, sumando todos los minutos posibles en el Championship. “Mi primera vez en este nivel y he disfrutado cada segundo”, dijo tras finalizar undécimo en la tabla.

A distancia lo siguió Junior Fernandes, con 36 encuentros y 13 goles en el ascenso turco, máximo anotador nacional en Europa. Mehssatou (35 partidos) e Ignacio Saavedra (35) también completaron temporadas sólidas, aunque con destinos opuestos: descenso para el lateral belga-chileno, ascenso para el ex UC.

Entre quienes superaron la treintena de partidos también figuran Sierralta (33 en Watford), Marcelino Núñez (32 en Norwich) y Suazo (30 en Toulouse). Este último lideró en asistencias (6), pero no seguirá en Francia.

Los más opacos

El caso de Alexis Sánchez es paradigmático: 14 partidos, seis como titular, sin goles ni asistencias en el Udinese. Las lesiones y su relación con el técnico Kosta Runjaic condicionaron un regreso opaco. Con contrato hasta 2026, mantiene su deseo de seguir en Europa. Aunque en Udinese se dividen por su continuidad.

Peor fue el panorama de Damián Pizarro: apenas 24 minutos en dos encuentros. El delantero de 20 años tiene vínculo con los bianconeri hasta 2029, pero su falta de rodaje preocupa. Luis Rojas, otra ex promesa, sumó solo 171 minutos, la mayoría en la Serie C de Italia, antes de pasar al AS Trencin de Eslovaquia, donde jugó un partido.

En cuanto a los goles, también son escasos, detrás de Fernandes, el listado de artilleros chilenos en Europa muestra a Núñez (6), Brereton y Mehssatou (4 cada uno), y con tres a Osorio, Galdames y Niklas Castro. La productividad ofensiva nacional sigue siendo baja, reflejo de un presente donde la continuidad en cancha es irregular y la presencia en ligas top, marginal.

Chilenos en Europa