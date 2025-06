La dispar radiografía de los chilenos en Europa

Mientras los ojos del planeta se posan sobre Estados Unidos, por el desarrollo del Mundial de Clubes, los resabios de la temporada 2024-2025 aún están latentes. Particularmente en el caso de los jugadores chilenos en Europa, el balance es muy dispar. Unos sacan cuentas alegres, por su alta continuidad, mientras que otros se lamentan ante una campaña marcada por la irregularidad, por lo cual ya vislumbran nuevos horizontes.

El Deportivo analizó el desempeño de 23 futbolistas nacionales en sus respectivas ligas en el Viejo Continente durante el último curso, incluyendo a quienes estuvieron medio año. El resultado marca diferencias. Esta revisión solo contempla lo realizado en campeonatos de liga, ya sea en primera división o en el ascenso. Resulta preocupante la escasa presencia criolla en los torneos grandes, un reflejo del complicado momento del balompié chileno (que indefectiblemente repercute en la Selección, afuera del Mundial una vez más), si se compara con otros países de la región (ni siquiera Argentina o Brasil, las potencias).

Uno que exhibe balance positivo es Lawrence Vigouroux. Luego de no jugar en el Burnley, el portero se fue al Swansea y se ganó el puesto de inmediato. Asiduo integrante de la Roja en la reciente etapa de Ricardo Gareca, el nacido en Londres es el futbolista nacional con más partidos jugados en la campaña 24-25. Sumó 46 presencias con los galeses, todas como titular, en el Championship (la segunda categoría de Inglaterra). Disputó el 100% de los partidos del campeonato, con un total de 4.140 minutos. “Mi primera vez en este nivel y he disfrutado cada segundo... Hubo muchos altibajos a lo largo de la temporada, pero fue una gran experiencia”, posteó en su cuenta de X, al cabo del torneo, en el cual finalizó en la undécima posición.

Lawrence Vigouroux.

En el ítem partidos, después de Vigouroux aparece Junior Fernandes, quien disputó 36 en el Erokspor, de la segunda división turca. Después están Nayel Mehssatou, en el Kortrijk de Bélgica, e Ignacio Saavedra, del Sochi de Rusia, ambos con 35 juegos cada uno. En el caso del exmediocampista de Universidad Católica, jugó 34 de los 35 como titular, con un total de 3.057 minutos. Saavedra logró el ascenso a la Premier rusa con su club, tras entrar en los playoffs.

Panorama distinto al de Mehssatou, quien descendió con el Kortrijk. Quien fuera convocado a la Selección por Eduardo Berizzo, de raíces belgas y marroquíes, completó 2.788 minutos y arrancó de titular en 31 de 35 cotejos, siendo también capitán. Su futuro está en otro club.

Este viernes se oficializó su arribo al Standard de Lieja, uno de los elencos más tradicionales de la Jupiler Pro League y con otras aspiraciones respecto a su anterior elenco, cuya lucha siempre se concentraba en la permanencia. “Después de tres temporadas en Kortrijk, durante las cuales he acumulado experiencia, ahora es el momento para tomar un nuevo nivel. El proyecto del Standard Lieja está perfectamente en línea con mi deseo de seguir creciendo”, afirmó el jugador, en el sitio oficial de su nuevo club.

Más minutos jugados Min. Partidos (Titular) Lawrence Vigouroux (Swansea) 4140 46 (46) Ignacio Saavedra (Sochi) 3057 35 (34) Nayel Mehssatou (Kortrijk) 2788 35 (31) Guillermo Maripán (Torino) 2341 28 (27) Marcelino Núñez (Norwich) 2253 32 (27) Gabriel Suazo (Toulouse) 2161 30 (23) Vicente Reyes (Cambridge/Norwich) 2071 24 (23) Francisco Sierralta (Watford) 1917 33 (21) Fuente: Sofascore

Además de los anteriormente mencionados, otros tres futbolistas cruzaron la barrera de los 30 partidos en la temporada: Francisco Sierralta, en Watford (33); Marcelino Núñez, en Norwich (32); y Gabriel Suazo, en Toulouse (30). El zaguero central cambió Inglaterra por Francia. Sierralta, expulsado en la derrota de la Selección con Bolivia, que sentenció la suerte de la Roja rumbo al Mundial, seguirá su carrera en el Auxerre, de la Ligue 1, misma institución a la que perteneció Pedro Reyes, a fines de los 90 e inicios de los 2000.

Los que menos jugaron

En las antípodas están jugadores que tuvieron escasa regularidad. El ejemplo de Alexis Sánchez sale de manera automática. El retorno del tocopillano al Udinese no terminó siendo el más luminoso. Ya sea por lesiones como por un notorio cortocircuito con el técnico Kosta Runjaic, el Niño Maravilla no fue preponderante en la escuadra bianconeri. Jugó 13 partidos en la Serie A 24-25, de los cuales fue titular solo en seis. Con un total de 439 minutos en cancha, promedió solo 34’ por partido. Como añadido, no hizo goles, algo inédito en su carrera en Europa. Tampoco registró asistencias.

Por @alexis_officia1

Es una interrogante dónde continuará, transitando las postrimerías de su laureada trayectoria deportiva, pese a que tiene vínculo con Udinese por un año más (hasta junio de 2026). Consultado sobre algún interés de la Universidad de Chile por contar con sus servicios, el bicampeón de América fue claro en sus deseos. “La U está bien, juega bien, hay muchos jóvenes que pueden aportar y yo todavía quiero seguir en Europa y tener continuidad”, manifestó luego de la caída con Argentina, por las Eliminatorias.

Su compañero Damián Pizarro no tuvo una mejor suerte. El ex Colo Colo es quien suma la menor cantidad de partidos (dos) dentro de un catastro que contempló 23 futbolistas. Con 24 minutos jugados en el Calcio italiano, está en el fondo de la tabla. Incluso, futbolistas que estuvieron media temporada en el Viejo Continente registraron mayor actividad, como Tomás Alarcón (82’ en el Cádiz de España) y Víctor Felipe Méndez (581’ en el Krylya Sovetov de Rusia), ambos hoy en el Cacique. El futbolista Sub 20 tiene contrato con los bianconeri hasta 2029.

Menos minutos jugados Min. Partidos (Titular) Víctor Méndez (Krylya Sovetov)* 581 10 (6) Alexis Sánchez (Udinese) 439 13 (6) Miiko Albornoz (Vejle) 234 6 (3) Jordhy Thompson (Orenburg) 195 9 (1) Luis Rojas (Crotone/AS Trencin) 171 9 (5) Willy Chatiliez (Huesca) 94 6 (0) Tomás Alarcón (Cádiz)* 82 3 (0) Damián Pizarro (Udinese) 24 2 (0) Fuente: Sofascore

Un caso especial es el de Luis Rojas. Quien fuera una joven promesa de la U, partió rápido a Europa y hoy está estancado, con 23 años. También está en el grupo de los que registraron menos minutos en la temporada: 171 en total. La mayoría de su actividad se concentró en su labor en el Crotone, de la Serie C italiana. Buscando otros desafíos, recaló en el AS Trencin de Eslovaquia. Jugó un solo partido en aquella liga.

Goles y asistencias

En el ítem goles, sobresalió Junior Fernandes. Jugando en el ascenso de Turquía, el delantero oriundo de Tocopilla se erigió en el chileno más anotador en las ligas europeas durante el curso 24-25. Anotó 13 tantos en 36 partidos con la camiseta del Erokspor (uno cada 133’), lo que no alcanzó para pelear por llegar a la división de honor. Su escuadra finalizó en la duodécima posición.

El exjugador del Dinamo de Zagreb superó su registro de la campaña anterior, porque en la 23-24 hizo nueve.

Luego asoma Marcelino Núñez, con seis en el Norwich City, mientras que Ben Brereton y Nayel Mehssatou alcanzaron cuatro cada uno. En el caso del chileno-inglés, quien jugó por dos elencos durante la temporada, todos sus tantos fueron con Sheffield United, en el Championship. Finalizó su cesión en aquella escuadra y debe volver al Southampton, el dueño de su carta.

Con tres anotaciones, aparecen Darío Osorio, en el Midtjylland de Dinamarca; Thomas Galdames, en el Krylya Sovetov de Rusia; y Niklas Castro, con el Brann de Noruega. La salvedad dice relación con que el torneo noruego se juega en año calendario.

Respecto a las asistencias, destacó Gabriel Suazo. Con el Toulouse, el seleccionado nacional fue quien dio más pases gol, con seis en 30 presentaciones. El formado en Colo Colo no continuará en el cuadro violeta y aguarda por un nuevo desafío. Su futuro implica uno de los movimientos a tener más presente en las próximas semanas.

Los más goleadores Goles Asistencias Junior Fernandes (Erokspor) 13 4 Marcelino Núñez (Norwich) 6 4 Ben Brereton (Sheffield United) 4 3 Nayel Mehssatou (Kortrijk) 4 2 Darío Osorio (Midtjylland) 3 2 Thomas Galdames (Krylya Sovetov) 3 2 Niklas Castro (Brann) ** 3 1 Ángelo Sagal (Apollon Limassol) 2 1 Fuente: Sofascore

*Méndez y Alarcón ficharon en Colo Colo este año.

**La liga de Noruega 2025 está en desarrollo (año natural).