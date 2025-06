La tajante respuesta de Alexis Sánchez frente al interés de la U por ficharlo

Alexis Sánchez sumó sus primeros minutos por Eliminatorias en el fallido proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena. Lamentablemente, su presencia no bastó para que el combinado nacional sumara puntos ante Argentina y quedó virtualmente eliminado del próximo Mundial.

“Estamos muy tristes... No me gusta estar en esta posición, porque se que hay buenos jugadores y hay potencial”, aseguró el delantero de Udinese apenas se consumó la derrota ante los campeones del mundo.

Pero más allá del duelo ante los transandinos, la presencia del tocopillano en nuestro país sirvió también para que se aclarara cuál será el futuro de su carrera. En Italia se da por descontado que no seguirá en su actual club, debido a los pocos minutos que el otorga en cancha el técnico alemán Kosta Runjaic.

Sánchez fue titular ante Argentina. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Sánchez merece el debido respeto, como todos los jugadores. Sin embargo, el respeto no se mide en el hecho de que juegues como titular o suplente. Son decisiones técnicas y el entrenador debe tener la libertad de tomarlas”, aseguró el director deportivo de los bianconeri, Gianluca Nani.

Alexis Sánchez da una tajante respuesta ante interés de la U

Ante dicho escenario, la regencia de Universidad de Chile se encuentra dispuesta a realizar un esfuerzo económico para repatriar al goleador histórico de la Roja y ficharlo en este mercado invernal. Incluso, dejando afuera a otro ilustre del equipo azul, como lo es Eduardo Vargas, el cual no seguirá en Nacional.

Pese a que Sánchez sabe del interés de los estudiantiles, su idea es no volver aún a la liga local. El tocopillano quiere continuar su periplo por el Viejo Continente. “No, yo estoy tranquilo, la U está bien, juega bien, hay muchos jóvenes que pueden aportar y yo todavía quiero seguir en Europa y tener continuidad”, fue su respuesta.

El formado en Cobreloa está convencido está de que aún no volverá a Sudamérica que incluso también le cerró la puerta a otro de los interesados. “Me contactaron la otra vez de River Plate, pero uno quiere estar en Europa, me gusta el fútbol europeo y se verá dónde juego, porque tengo muchas puertas abiertas”, expresó. Si bien, no descartó seguir en Udinese, su condición es tener continuidad en la temporada venidera.