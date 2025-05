“Te puede gustar o no un jugador...”: el nuevo ataque de Alexis Sánchez a su entrenador en la crisis del Udinese

“Te puede gustar o no un jugador...”: el nuevo mensaje de Alexis Sánchez a su entrenador en la crisis del Udinese. . Por @alexis_officia1

Alexis Sánchez la pasa mal en Italia. Pese a estar recuperado de la última lesión que lo aquejó, el Niño Maravilla sigue jugando poco en el Udinese. En la caída que tuvieron ante la Juventus, jugó apenas 15 minutos.

El entrenador Kosta Runjaic ha sido duro en sus declaraciones cuando explica el escaso protagonismo del formado en Cobreloa. “Esa es una buena pregunta, Sánchez tiene razón en lo que dice, al final las decisiones las toma el entrenador”, lanzó hace algunas semanas.

En el club intentan bajarle el perfil a la potencial disputa entre el entrenador y el delantero. “No creo que haya nada personal entre el técnico y Sánchez. El entrenador tiene plena autoridad para hacer sus evaluaciones técnicas y de eso se trata”, advirtió Gianluca Nani, director deportivo del Udinese.

Nuevo mensaje

Como viene siendo la tónica, Sánchez nuevamente eligió las redes sociales para manifestarse. Ahora lo hizo recordando a sus exentrenadores. “Esto es Lo lindo del fútbol, a pesar de que te puede gustar o no, un jugador… siempre exista el respeto, el cariño y sobre todo la HUMILDAD. Entrenadores Europeos”, escribió el tocopillano.

El texto va acompañad de un carrusel de fotos donde se ve compartiendo con Igor Tudor, Pep Guardiola, Arsene Wegner, José Mourinho, Antonio Conte, Diego Simeone y Gianni de Biasi. En las imágenes omitió a Runjaic.

En las semanas anteriores, el goleador histórico de la Roja ya había enviado otros mensajes al estratega. “Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así”, escribió en su cuenta de Instagram. “Aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”, añadía en esa oportunidad.

El nortino ha remarcado que está físicamente apto para ser considerado. “Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas… yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido”, enfatizó hace algunas jornadas.