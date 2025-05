Alexis Sánchez suma escasos minutos en la derrota del Udinese ante la Juventus

Alexis Sánchez está lejos de ser protagonista en el Udinese. El chileno volvió a ser postergado en la derrota por 2-0 ante la Juventus. El tocopillano sumó escasos minutos, en una decisión del técnico Kosta Runjaic que refleja la compleja disputa que mantienen entre sí. Con este resultado, el cuadro friulano se estancó en la duodécima posición de la Serie A.

Tanto el Niño Maravilla como Damián Pizarro fueron suplentes en el equipo bianconero. Ninguno ha logrado hacerse un espacio en las oncenas del estratega austriaco, que utilizó un solo punta: Keinan Davis.

El Udinese planteó un encuentro defensivo. Le cedió la iniciativa a la Juventus y se replegó con una línea de cinco y cuatro mediocampistas marcados: dos volantes centrales y dos enlaces. Todos, eso sí, con una disposición clara, que era sostener los embates de la Juventus y salir al ataque mediante transiciones rápidas.

El elenco local necesitaba sumar imperiosamente para meterse en puestos de Champions League. Por ello, asumió la responsabilidad y hegemonizó la posesión de la pelota. Sin embargo, le costó penetrar la fortaleza friulana.

El Udinese, en tanto, se retrasó y no pasó mayores sobresaltos, pero tampoco logró generar. No estuvo ni cerca de alguna aproximación. De hecho, no solo tuvo posesiones cortas, lejanas al área rival, sino que le costó pasar la mitad de la cancha con la posesión controlada. No hubo circulación.

Escasos minutos para Sánchez

El trámite del encuentro siguió con una tónica similar a lo largo del complemento. Eso sí, la diferencia estuvo en que el Udinese se soltó más y se atrevió a tener posesiones largas en territorio rival, aunque el empate parecía conformar a los friulanos.

No obstante, vino el descuento de la Juventus en el minuto 61′. Oumar Solet perdió la pelota en su propia área ante Nico González. Mientras el defensor francés reclamaba una falta inexistente, Kenan Yildiz habilitó al argentino, que rompió la paridad.

Pese a la anotación de la Vecchia Signora, el Udinese no cambió su disposición ni plan de juego. La idea fue la misma hasta que hubo movimiento en el banco. A falta de un cuarto de hora, Alexis Sánchez saltó al campo tras reemplazar a Jurgen Ekkelenkamp.

El tocopillano acompañó en ofensiva a Davis. El inglés continuó como el referente de área, mientras que el chileno se instaló como una especie de segunda punta, cargado principalmente por la izquierda aunque con movilidad por todo el frente. Sin embargo, Sánchez no tuvo muchas oportunidades. Casi no entró en contacto con el balón y poco pudo hacer. En el 88′, Dusan Vlahovic sentenció la victoria del cuadro de Turín. El serbio recibió por la izquierda, ingresó al área y sacó un zurdazo cruzado.

Con esta derrota, el Udinese se queda en la decimosegunda posición de la liga italiana, con 44 unidades. La Juventus, en tanto, se instala en la cuarta posición con 67 puntos, una más que la Roma. A falta de una fecha para el cierre de la Serie A, se está quedando con el último boleto para clasificar a la próxima edición de la Champions League.