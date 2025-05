Excompañero de Alexis Sánchez en Udinese aborda el presente del tocopillano: “Hizo historia y es triste verlo así”

Alexis Sánchez no tuvo el regreso que esperaba en Udinese. Una serie de lesiones lo marginaron a la suplencia por parte del técnico Kosta Runjaic.

La ansiedad del seleccionado nacional por volver a disputar encuentros choca con la idea del DT de dejarlo al margen debido a que ante la ausencia del tocopillano, el adiestrador encontró una fórmula de juego donde el chileno no está contemplado.

De hecho, estas diferencias se profundizaron cuando, después de la caída contra Monza, el DT dio una escueta respuesta sobre la no inclusión del chileno: “No quiero comentar sobre la decisión de dejar a Sánchez en el banquillo durante todo el partido”.

Ahora, Gaetano D’Agostino, ex compañero de Sánchez, tuvo palabras para referirse a la complicada situación del goleador en el Udinese. “Sánchez ha hecho historia en el Udinese y es triste verlo así”, afirmó en diálogo con el sitio Tuttoudinese.

Según el exvolante, el chileno “era el líder carismático, pero sólo si creías en él, porque si llevas a Sánchez lo involucras, si no, pasas”.

Gaetano D’Agostino y Alexis Sánchez jugaron 54 partidos juntos con Udinese entre 2008 y 2010, temporadas donde el tocopillano brilló y llamó la atención en España para ser fichado por el Barcelona.

La postura de la dirigencia

A pesar de las claras diferencias entre Runjaic y Sánchez, desde la dirigencia del club descartan que haya aprehensiones por parte del DT a al delantero. “No creo que haya nada personal entre el técnico y Sánchez. El entrenador tiene plena autoridad para hacer sus evaluaciones técnicas y de eso se trata”, señaló Gianluca Nani, gerente deportivo de Udinese, hace algunos días.

“Queremos y respetamos a Sánchez por lo que representa para el Udine y por el jugador que sigue siendo; ha tenido mala suerte este año con las lesiones”, remarcó.

De todas maneras Nani remarcó que es Kosta Runjaic el que tiene la obligación de elegir a los futbolistas que ve mejor. “Repito, estas son solo evaluaciones técnicas, que por derecho le corresponden al entrenador”.

Ya haciendo una mirada hacia el futuro, el gerente deportivo afirmó que “Alexis tiene contrato y seguirá en nuestra plantilla, así que no se puede saber cómo evolucionará el mercado”.

Al mismo tiempo, desde el club plantearon que no están pensando en venderlo, aunque no se cierran a dejarlo partir en el caso de que llegue una oferta adecuada tanto para el jugador como para el club. “No hay nada en particular que analizar sobre su situación”, cerró.